Clementino positivo al Covid, grande delusione: sostituito a Made in Sud

Clementino ha il Covid e stasera non potrà andare in onda, la sua delusione: “Questo non lo meritavo”

Grande dispiacere per il rapper, risultato positivo al Covid: l’annuncio lo ha dato lui stesso poco fa sul suo profilo instagram ufficiale, comunicando ai suoi fans nonché telespettatori di Made in Sud che stasera non sarà in onda. “Sono risultato positivo proprio nella settimana di uscita del mio nuovo disco. Non me lo meritavo” ha asserito, ironizzando poi: “Il Covid ha voluto punirmi”.

Purtroppo è accaduto. Sono proprio positivo, picco massimo

sono state le sue parole, riportate da NapoliToday. “Questa era la mia settimana più importante” ha asserito inoltre, appunto per l’uscita del disco, non nascondendo il suo grande rammarico.

“Costretto a rimandare tutto”, il dispiacere del conduttore di Made in Sud per la positività al virus

“Mi dispiace davvero tanto dirvi che sono costretto a rimandare i firmacopie di Black Pulcinella che erano previsti per questa settimana” ha affermato il rapper nel suo post su instagram, ribadendo la sua assenza alla conduzione del programma nella puntata di questa sera, lunedì 2 maggio 2022, che sarà la terza della nuova edizione (iniziata il 18 aprile, giorno di Pasquetta). La positività al Covid lo constringerà anche a rinunciare alle ospitate in radio, ma ha promesso che riprogrammerà tutti gli impegni appena risulterà negativo, concludendo: “Alle 14.00 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia!”. Cosa vorrà dire?

Maurizio Casagrande questa sera affiancherà Lorella Boccia alla conduzione dello show di Rai2

A sostituire Clementino a Made in Sud stasera sarà Maurizio Casagrande, che affiancherà quindi Lorella Boccia in via eccezionale.

Al post con il quale ha annunciato di aver preso il Covid il rapper campano ha allegato una foto della copertina del suo nuovo album, visibile come già detto sul suo profilo instagram. Ovviamente sono stati tantissimi i commenti di incoraggiamento da parte dei suoi fans ma anche di personaggi famosi del calibro di Fausto Leali, che ha commentato con tre cuori. Nei giorni scorsi, invece, a giudicare i due padroni di casa dello show del lunedì sera di Rai2 è stato un famosissimo conduttore su una nota rivista.