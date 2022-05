Ascolti, L’isola dei famosi regge contro Nero a metà; cala Made in Sud

Nero a metà vince la serata, Canale Cinque regge l’impatto ma non basta

Non c’è stata grande sfida nella serata di lunedì 9 maggio, con gli ascolti pendenti verso la Rai. Ieri sera sul primo canale è stata infatti trasmessa l’ultima puntata della fiction di successo Nero a metà, con protagonista Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e altri grandi attori come Donatella Finocchiaro e Caterina Guzzanti. Risultati eccellenti in questa terza stagione della fiction, che ha raccolto risultati entusiasmanti e si è guadagnata praticamente di diritto il ritorno sul piccolo schermo con una nuova tornata di episodi. Ieri sera Nero e metà ha raccolto davanti al piccolo schermo una larga fetta di italiani, appassionando 4.780.000 spettatori pari al 24.8%. Numeri dunque veramente molto importanti e il finale mozzafiato della puntata finale non ha fatto altro che confermare il ritorno in tv della tanto apprezzata fiction, che verosimilmente tornerà entro le prossime due stagioni tv. Niente da fare dunque per il competitor di ieri sera, L’Isola dei famosi, che se non altro ha limitato i danni. Male invece Made in Sud che cala ancora, abbassando gli ascolti di settimana in settimana.

L’Isola dei famosi lontana da Rai1: male il secondo canale

Se si mettono a confronto i dati degli ascolti di ieri sera si nota immediatamente come le cose non siano andate così bene per l’Isola dei famosi di Ilary Blasi. Il reality di Canale Cinque si è espresso ancora una volta sulla falsariga delle scorse puntate, intrattenendo ieri lunedì maggio davanti alla tv 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share. Numeri dunque bassi in confronto a Rai 1 e non c’è stata alcuna storia. Nella sfida tra protagonisti romani tra Claudio Amendola e Ilary Blasi ha vinto nettamente il tanto apprezzato attore, che proprio nei mesi scorsi ha lavorato con la moglie di Totti nel programma di Canale Cinque Star in the star. Tornando ai programmi Rai, non è andata bene a Made in sud che ha raccolto davanti al video solo 932.000 spettatori pari al 5.5% di share (presentazione di sette minuti: 753.000 – 3.4%) e gli ascolti stanno calando puntata dopo puntata.

Come sono andate le cose settimana scorsa: altro successo per Claudio Amendola

Il finale a sorpresa di Nero a metà ha consegnato definitivamente la vittoria alla fiction, che in queste settimane di sfida con L’Isola dei famosi ha sempre battuto la concorrenze nei giorni di messa in onda. Per ricordare un precedente, la scorsa settimana Amendola aveva raccolto su Rai1 4.829.000 spettatori (share 22,21%), mentre il reality della Blasi L’isola dei famosi i soliti 2.550.000 spettatori (share 19,02%).