Nero a metà 3, finale mozzafiato nell’ultima puntata: la 4 stagione si farà!

Nero a metà 4 ci sarà: gli attori pronti al seguito

Sta andando in onda proprio in queste ore l’ultima puntata di Nero a metà 3, la fortunata fiction di Rai 1 con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e tanti altri attori. Anche questa terza stagione ha rinnovato il grande successo di pubblico di sempre. Nella scorsa puntata, ad esempio, sono stati ben 4.623.000 telespettatori ad essersi incollati al piccolo schermo con uno share che è arrivato fino al 25,10%. Numeri che fanno ben sperare in vista di una possibile quarta stagione. Infatti gli occhi del pubblico sono già tutti puntati sul futuro. Molti si chiedono se ci sarà una nuova stagione con la squadra di Carlo Guerrieri o se le loro avventure termineranno definitivamente stasera. Una risposta ufficiale da parte della Rai non c’è ma Alessandro Sperduti in una recente intervista aveva confermato la quarta serie. Mentre Amendola si è detto proprio a proseguire con nuove storie.

Cos’è successo nell’ultima puntata

Nel primo episodio dell’ultimo appuntamento di Nero a metà 3, dal titolo “A viso scoperto”, Carlo riesce a trovare la piccola Maryam. Il poliziotto porta in salvo la figlia di Suleyman e le promette che la riporterà dalla sua mamma. Intanto Spartaco riesce a rintracciare il luogo in cui Pugliani smista la droga. La Polizia è presa dal caso di puntata: viene trovato morto un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da bande di ragazzi. Si scopre che l’uomo è stato ucciso proprio da uno di loro. Tra Bragadin e la Cori tutto sembra andare bene ma il colpo di scena è dietro l’angolo: la donna scopre che l’uomo ha la pistola scarica. Durante un’operazione per sgominare la banda di Pugliani Bragadin torna sul campo e affronta un malvivente: la Cori teme il peggio ma l’uomo aveva ricaricato l’arma.

Il finale di Nero a metà 3: come finisce la serie

Nel secondo episodio, dal titolo “Per una figlia”, Carlo rivede Cristina per formalizzare burocraticamente il loro divorzio. Tuttavia l’uomo, nonostante il flirt con Giulia Trevi, non sembra convinto di voler divorziare. Alba, intanto, è sempre più sospettosa verso Federico e infatti ha ragione. Alba si trova in pericolo e rimane chiusa in casa ma Federico, che le aveva rubato la borsa, entra in casa per rapirla. Per fortuna Carlo e Malik arrivano in tempo. Grazie alla ragazza la Polizia riesce ad arrestare Pugliani. Infine Maryam scappa, perchè vuole ritrovare la sua mamma, e le possibilità di ritrovare lei e gli altri bambini sfruttati vivi sembra vana. Ma alla fine la Polizia li trova e Myriam riabbraccia la sua mamma. Mentre Carlo bacia Cristina, Monica capisce i sentimenti di Malik per Alba e lo lascia.