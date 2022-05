Barbara D’Urso, arriva il chiarimento: “Addio a Mediaset? Ecco la verità”

Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset? “Resto anche il prossimo anno”

Non è stata una stagione televisiva entusiasmante per la conduttrice partenopea che prima si è vista cancellare due dei suoi programmi, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso e poi ridurre Pomeriggio 5. Ed inoltre ha chiuso l’anno televisivo con il flop de La Pupa e il Secchione Show. E, considerando che il suo contratto è in scadenza, in questi giorni pullulano le indiscrezioni sulla non riconferma dello stesso. Insomma, come stanno realmente le cose? Barbara D’Urso dirà addio per sempre a Mediaset o no? A far chiarezza adesso è intervenuta la stessa conduttrice che in un’intervista a La Stampa ha rivelato convinta:

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo.”

Pomeriggio 5 non tornerà in onda a settembre? La conduttrice smentisce: “Persone ossessionate da me”

Stando alle dichiarazioni della diretta interessata rilasciate al giornale suddetto, Barbara D’Urso a settembre tornerà al timone del suo programma. La conduttrice, inoltre, non solo ha chiarito che Mediaset ha deciso di rinnovarle il contratto anche per la prossima stagione televisiva nonostante gli ascolti non entusiasmanti dei suoi show ma ha anche voluto lanciare una frecciata a tutti i siti che in queste settimane hanno lanciato l’indiscrezione di un suo imminente addio:

“Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo.”

Insomma, i rumors di questi giorni non trovano conferme nelle parole di Carmelita, si vedrà solo più avanti, con la presentazione dei palinsesti, se la conduttrice avrà realmente un suo spazio nella rete. Nel frattempo, però, va segnalato che il divario di ascolti tra lei e La vita in diretta di Alberto Matano continua a salire.

Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno: “I miei 65 anni? Mi rifiuto di invecchiare”

Programmi a parte, la conduttrice proprio oggi, 7 maggio, festeggia il suo compleanno e durante l’intervista al giornalista che le ha chiesto come vive la sua età ha risposto: “I miei 65 anni? Non è la mia età. Cioè: lo è, ma anche no. Non mi importa tanto dell’età. L’età non esiste.” Proprio in occasione dell’anniversario in questi giorni ha festeggiato con un meraviglioso party.