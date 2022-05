Ascolti, Alberto Matano sfiora il 20% di share: sale il divario con la d’Urso

La vita in diretta, ancora un grande risultato ieri in termini di ascolti: share vicino al 20%

Non si ferma il successo del rotocalco pomeridiano di Rai1 condotto da Alberto Matano, che con l’appuntamento di ieri, mercoledì 4 maggio 2022, ha registrato ancora una volta uno share tra i più alti della stagione, arrivando quasi a quota 20%. Nello specifico, a seguire la breve presentazione del programma, andata in onda subito dopo la fine dell’edizione breve del telegiornale di metà pomeriggio, sono stati esattamente 1milione 466mila telespettatori con il 18.2% di share, mentre nella diretta vera e propria, ossia il blocco più lungo, i telespettatori sono stati 1milione 821mila e lo share del 19.7%, quindi solo 0.3 punti sotto il 20%. La differenza con il competitor di Canale5 è aumentata rispetto a due giorni fa, dato che da circa il 18% di martedì Pomeriggio 5 è sceso a poco più del 17% di share.

Gli ascolti che Barbara d’Urso ha ottenuto ieri con la sua trasmissione del pomeriggio

Vediamo ora nel dettaglio i risultati che ha ottenuto invece Pomeriggio Cinque, diretto competitor della trasmissione di Matano. Nella presentazione a seguire il programma condotto da Barbara d’Urso sono stati 1milione 443mila spettatori con uno share del 17.27%, mentre nella diretta vera e propria i telespettatori sono saliti a quota 1milione 613mila e lo share è arrivato al 17.32%. Ancora una volta la vittoria in termini di ascolti è quindi andata a Rai1, con circa 200mila telespettatori e 2 punti di share in più rispetto alla concorrenza, in uno scontro a colpi di auditel che si fa sempre più acceso.

Alberto Matano e il ringraziamento in diretta ai telespettatori per gli ascolti degli ultimi giorni

Visti gli ottimi risultati ottenuti nei giorni scorsi, al termine dell’appuntamento de La vita in diretta di ieri il padrone di casa Alberto Matano ha ringraziato i telespettatori. Un successo, quello del rotocalco del primo canale della Rai, che si è confermato per la terza stagione consecutiva, motivo per il quale ci aspettiamo il ritorno del giornalista a settembre per la sua quarta edizione del programma (terza in solitaria poiché, lo ricordiamo, la prima l’ha condotta in coppia con Lorella Cuccarini).