Scontro Barbara d’Urso-Alberto Matano: più del 20% per La vita in diretta

Pomeriggio 5 e la sfida in ascolti con La vita in diretta: continua a dominare il programma di Rai1

Si è fatta decisamente più agguerrita la sfida a colpi di auditel per i programmi principali del pomeriggio Rai e Mediaset sul finire di questa stagione, grazie anche alle modifiche nel sistema di rilevazione dei dati, che hanno portato ad un aumento dello share di tutte le trasmissioni. Con o senza cambiamenti, comunque, va sottolineato il successo che Alberto Matano con il suo seguitissimo rotocalco sta avendo per il terzo anno di fila, ultimamente viaggiando su una media del 20% di share. E gli ascolti di ieri lo confermano: a seguire la trasmissione del primo canale sono stati infatti nella presentazione 1milione 593mila spettatori con il 19.36% di share e nel programma vero e proprio una media di 1milione 789mila spettatori, con oltre il 20% di share: esattamente 20.04%.

Gli ascolti di ieri della sfida Alberto Matano-Barbara d’Urso: quasi il 18% di share per Pomeriggio 5

Vediamo, ora, i risultati ottenuti dal programma di Barbara d’Urso ieri, sempre stando ai dati auditel pubblicati da TvBlog che utilizziamo come fonte (oggi usciti in ritardo rispetto al solito, circa un paio d’ore dopo). A seguire il rotocalco della rete ammiraglia Mediaset sono stati nella presentazione 1milione 386mila telespettatori con il 16.72% di share e nel programma vero e proprio una media di 1milione 586mila spettatori, share del 17.75%. Rispetto al programma competitor (dove alcuni giorni fa il padrone di casa ha fatto un appello struggente), quindi, i telespettatori sono stati circa 200mila in meno e lo share un paio di punti sotto.

Alberto Matano, a breve stop sfida con Barbara d’Urso: su Rai1 arriva Estate in diretta

Sono le ultime settimane di sfida per i due conduttori del pomeriggio quelle in corso: ricordiamo infatti che dall’inizio di giugno La vita in diretta verrà sostituita dalla versione della bella stagione dal titolo Estate in diretta, per il secondo anno consecutivo condotta dalla coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini, i quali faranno i conti con Pomeriggio Cinque solo a giugno, dato che a luglio e ad agosto il programma di Canale5 non andrà in onda.