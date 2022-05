“Vi devo dire…”, Alberto Matano ha lanciato un appello struggente

La richiesta di aiuto del conduttore de La vita in diretta: “Sosteniamo CasAmica”

Come ogni venerdì anche oggi, 13 maggio, Alberto Matano ha chiuso la sua trasmissione facendo un appello importantissimo al pubblico di Rai1, al quale ha chiesto aiuto per supportare un’iniziativa benefica. “Vi devo dire… il venerdì, come sapete, a fine puntata c’è sempre un messaggio a cui tengo moltissimo” ha esordito, continuando:

Sosteniamo la campagna CasAmica onlus per offrire una casa e del calore a chi, insieme ai propri cari, deve purtroppo affrontare delle cure lontano dal luogo in cui vive.

Il giornalista ha quindi indicato ai telespettatori qual è il numero da utilizzare per le donazioni: trattasi del 45591. La campagna si è aperta lunedì e sarà attiva fino a dopodomani, domenica 15 maggio.

“Un piccolo gesto può fare la differenza”, l’appello di Alberto Matano a fine diretta

“Lo dico sempre, basta un piccolo gesto per fare la differenza. Aiutiamo chi ha meno di noi” ha asserito inoltre il conduttore de La vita in diretta sempre negli ultimi secondi della puntata di oggi, prima di salutare i telespettatori e i suoi ospiti e dare la linea, come da tradizione, al collega Flavio Insinna per una nuova puntata de L’Eredità, il tutto al termine di un collegamento con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il quale ha commentato il successo in termini di ascolti dell’Eurovision Song Contest.

Grazie per questa settimana bellissima che ci avete regalato! Lunedì saremo ancora qui solo per voi

ha detto infine, sorridendo, rivolgendosi ai telespettatori e riferendosi ovviamente ai grandi ascolti che la trasmissione ha ottenuto in questi giorni, stravincendo sempre sul competitor Pomeriggio Cinque.

Gli ascolti della puntata di ieri del rotocalco pomeridiano di Rai1

Ha superato il 20% di share La vita in diretta questa settimana, con Alberto Matano (che sul finire della diretta di ieri ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con un famoso collega) volato a cinque punti di share sopra la ‘rivale’ Barbara d’Urso. Ieri lo share è sceso a poco più del 18% ma sempre con ottimi risultati: da TvBlog scopriamo che a seguire la trasmissione sono stati in media 1milione 563mila telespettatori con il 18.39%; bene anche la presentazione, vista da 1milione 303mila spettatori e il 16.08% di share. Si è avvicinato il competitor: Pomeriggio 5 ha avuto infatti 1milione 359mila telespettatori con uno share del 16.07%, riducendo quindi il divario rispetto ai giorni precedenti, anche se la leadership degli ascolti è rimasta a Rai1.