Barbara d’Urso e Federica Panicucci: un’amica ha rotto il silenzio svelando…

Arianna David esprime la sua opinione sulle due conduttrici: “Sono diverse”

La popolare opinionista ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ed in questa circostanza la giornalista ha voluto subito chiederle chi preferisce tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci, visto che ha fatto l’opinionista nelle loro trasmissioni per tantissimi anni. La soubrette ha subito risposto di non avere una preferenza, anche se pensa che la conduttrice del pomeriggio di Canale 5 sia sicuramente più casereccia: “Sono diverse…Barbara è un po’ più casereccia…” La showgirl ha poi tenuto a precisare che ha sempre lavorato molto bene con entrambe, visto che ha un carattere decisamente plasmabile:

“Comunque io ho un carattere molto plasmabile, e non ho il minimo problema a lavorare con entrambe…”

Barbara d’Urso, la confessione della popolare opinionista: “E’ stata il mio cupido”

Successivamente Arianna David, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha dichiarato che è particolarmente legata alla conduttrice di Pomeriggio 5 perchè praticamente è stata il suo cupido: “Ha fatto inginocchiare mio marito a Domenica Live, dove mi chiese di sposarlo…” Un bellissimo momento che l’opinionista tiene custodito nel profondo del suo cuore. La donna, la quale ha criticato duramente Guendalina Tavassi, non ha poi nascosto che in amore prima di conoscere il suo attuale marito non è stata particolarmente fortunata.

Grande Fratello Vip e l’affondo dell’opinionista sugli ex concorrenti: “Tanti sono già spariti”

La giornalista ha poi chiesto ad Arianna David chi secondo la sua modesta opinione farà strada nel mondo dello spettacolo tra tutti i concorrenti che hanno partecipato all’ultima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto presente che a distanza di neppure due mesi dalla fine del reality show tanti sono già spariti dai radar:

“Dipende da come lavoreranno, tanti sono già spariti…Il GF Vip non è un reality che ti dà molte opportunità lavorative…”

Secondo l’opinionista per raggiungere determinati obiettivi bisogna necessariamente fare tantissima gavetta: “Cosa che questi ragazzi non hanno…” Anche lei ha comunque partecipato ad un reality, L’Isola. E la giornalista ha voluto chiederle che ricordo custodisce di quella esperienza. Quest’ultima ha quindi rivelato: “E’ stata una bella esperienza, anche se tosta…Oggi però hanno più comfort…”