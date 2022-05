Barbara d’Urso provata: “Mi devo ancora riprendere”, cosa è successo ieri

“Cosa vuoi anche oggi? Mi devo ancora riprendere”, lo sfogo della nota conduttrice Mediaset con un collaboratore

Ha spento lo scorso 7 maggio 65 candeline Barbara d’Urso che si è concessa una festa da regina, circondata dagli amici, gli affetti più cari, musica e buon cibo, con tanto di palloncini che annunciavano i festeggiamenti di un diciottesimo compleanno (come visibile nella foto nel secondo paragrafo). La conduttrice di Canale5 porta infatti la sua età con estremo orgoglio, felice di sentirsi ancora una ragazzina e, ad aiutarla, c’è senza dubbio il suo aspetto giovanile. Dopo il sabato sera in discoteca però la conduttrice di Pomeriggio 5 è apparsa un po’ provata e, all’improvvisata di un suo amico e collaboratore Vito Mansueto, ha risposto così (immortalando tutto su Instagram Stories):

“Cosa vuoi anche oggi? Mi devo ancora riprendere!”.

Una battuta scherzosa quella della signora di Canale5, che ha poi giocato ancora con il collaboratore, dichiarando: “Quando diventerai definitivamente etero, sarai mio”. Intanto la conduttrice, nonostante la serata goliardica della sera prima, si è prestata ad alcune prove d’abito, pronta per posare davanti all’obiettivo.



Barbara d’Urso felice dopo il suo compleanno: “Adesso mi ci vogliono un po’ di giorni per aprire tutti i regali”

Fiera dei suoi sessantacinque anni, portati divinamente, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto immortalare su Instagram Stories i momenti più belli della festa ironizzando, facendo finta di festeggiare 18 anni (come visibile in basso), e prestandosi agli scherzi. La signora di Canale5 ci ha tenuto però a ringraziare per i doni ricevuti e ha mostrato tutti i mazzi di fiori che le sono stati regalati, accuratamente riposti in dei vasi in casa sua, e i pacchi ricevuti. “E adesso mi ci vogliono un po’ di giorni per aprire tutti i miei amati regali”, ha commentato sui social mostrando le buste griffate ancora chiuse. Insomma un compleanno da ricordare quello della conduttrice de La pupa e il secchione show che si appresta a concludere la stagione tv e a godersi il meritato riposo estivo.



Barbara d’Urso resta a Mediaset: smentite le voci sull’addio a Canale5

Intanto di recente sulla conduttrice di Canale5 sono circolate una serie di voci riguardo un presunto addio a Mediaset. A chiarire la situazione è stata proprio la diretta interessata che, sulle pagine de La Stampa, ha raccontato che resterà in casa Mediaset. Insomma nessun addio al biscione per la signora di Canale5, anche se la riconferma della prossima edizione de La pupa e il secchione show resta ancora un grosso punto interrogativo al momento.