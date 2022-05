Barbara Palombelli chiude in lacrime Forum: “Anno particolarmente difficile”

Forum ultima puntata di stagione, la conduttrice commossa: “Anno difficile per me”

La stagione televisiva sta per chiudersi ed oggi è andata in onda l‘ultima puntata della 37^ edizione del tribunale più famoso e longevo della tv. Barbara Palombelli ha chiuso la sua trasmissione con un lungo discorso, durante il quale ha più volte sfiorato il pianto, confessando che questo per lei è stato un anno molto difficile dal punto di vista personale per via della pandemia di Covid che impegna tutta la squadra del programma con continui controlli e tamponi. La conduttrice ha confessato:

“Quest’anno è stato un po’ difficile. Forum è fatto da una grandissima squadra e potete immaginare quante volte il batticuore per i tamponi e la paura. Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid, soprattutto per il bene di questa grande squadra che mi vuole bene, a cui devo tanto.”

Barbara Palombelli sfiora il pianto nel suo programma: “Grande emozione nel chiudere la stagione”

La conduttrice di Forum ha continuato il suo discorso durante l’ultima puntata ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile il successo del programma soprattutto i giudici, che ne sono i veri protagonisti e tutti i collaboratori che non si vedono ma il cui lavoro è importantissimo. Spazio ha avuto poi un messaggio a favore della pace e della giustizia soprattutto nei popoli in guerra e l’importanza dei vaccini grazie ai quali stiamo iniziando ad intravedere una luce in fondo al tunnel della pandemia.

“E’ sempre una grande emozione quando si chiude una stagione”

ha concluso infine la giornalista e conduttrice sottolineando poi che il ringraziamento più grande va al pubblico che ogni anno segue lei e tutta la sua squadra con affetto.

Ultima puntata di Forum, ascolti della stagione: conduttrice pronta per tornare a settembre

Barbara Palombelli, reduce da una confessione sulla sua vita, ritornerà alla guida del tribunale televisivo nella prossima stagione televisiva. Questa edizione è stata caratterizzata da una media di 1.500.000 telespettatori e il 18,54% di share. Adesso che si è concluso sia il programma sia lo spinn-off Lo sportello di Forum, in onda su Rete4 dalle 14.45 alle 15:30 ci sarà spazio per le repliche fino al ritorno, già annunciato e certo, a settembre con la nuova edizione.