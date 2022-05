Barbara Palombelli, la sua vita è cambiata per sempre: “Ho avuto una…”

“Avuta una gran fortuna”, la conduttrice di Forum ricorda il suo incontro con Madre Teresa

Ha ricordato un incontro che le ha cambiato la vita Barbara Palombelli all’inizio della puntata de Lo sportello di Forum andata in onda oggi pomeriggio, giovedì 19 maggio 2022, come da tradizione alle 14.00 su Rete4. Introducendo il caso del giorno, ha usato una citazione di Santa Teresa di Calcutta, ossia: “Non accontentiamoci di dare solo del denaro, perchè non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire e i loro cuori per amare”. Leggendo la citazione in questione, apparsa sul maxischermo dello studio, la giornalista ha ammesso, non senza emozionarsi: “Ho avuto una gran fortuna, quella di sentire con le mie orecchie questa frase”. Come tutti sanno, infatti, ha conosciuto personalmente Madre Teresa prima che morisse.

Barbara Palombelli e l’incontro con Madre Teresa di Calcutta: “Ecco cosa le ho detto”

Del suo incontro con Santa Teresa di Calcutta la conduttrice di Forum e Stasera Italia ne ha parlato, in passato, in varie interviste. Come riporta un vecchio articolo pubblicato dal sito SoloGossip, su quel giorno che indubbiamente le ha cambiato la vita ha dichiarato, parlando dei figli che ha adottato: “Diversi eventi hanno indotto me e mio marito a pensare ad un incontro voluto da qualcuno di più grande. Poco tempo prima dell’adozione avevamo incontrato Madre Teresa e le avevamo detto che avremmo voluto adottare un bambino… lei ci ha risposto ‘i bambini’, e alla fine abbiamo preso due sorelle”. Quando è avvenuto l’incontro in questione, ha precisato la conduttrice, Madre Teresa stava già male.

Quando torna la giornalista alla conduzione di Stasera Italia? Questa settimana è assente

Incontro con Santa Teresa di Calcutta a parte, ricordiamo che in questi giorni Barbara Palombelli è assente a Stasera Italia: a sostituirla alla conduzione c’è la giornalista Stefania Cavallaro, alla guida del talk fino a domani sera. Non si conoscono le ragioni esatte dell’assenza di Barbara: la sua sostituta martedì, debuttando alla conduzione del programma, ha parlato di motivi personali sottolineando subito che tornerà al suo posto all’inizio della settimana prossima. Nessun cambio di guardia, invece, a Forum, le cui puntate in onda in questi giorni sono registrate ma comunque inedite.