Alfonso Signorini colpito da una frecciata: “Grande Fratello Vip fatto per…”

Barù lancia una frecciata al conduttore? “GF Vip fatto per mettere la gente a disagio”

Il popolare nobile ha inaugurato proprio ieri sera a Milano il suo primo ristorante. Ma poco prima di questo grande evento è stato ospite nel programma web Casa Chi, dove è tornato a parlare della sua esperienza nella versione vip del padre di tutti i reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad un certo punto la conduttrice ha voluto chiedergli se ha fatto più fatica a stare nella casa più spiata dagli italiani tutti quei mesi o a partecipare alla primissima edizione di Pechino Express al fianco di suo zio Costantino Della Gherardesca. E l’ex concorrente non le ha certo mandate a dire asserendo senza indugio alcuno che il reality show condotto dal direttore del magazine Chi sarebbe fatto apposta per mettere a disagio la gente:

“E’ fatto apposta per creare dinamiche, litigare, portare fuori il ribrezzo che hai dentro di te…”

Insomma l’uomo non c’è andato affatto giù leggero nei confronti del reality. Che abbia voluto lanciare una frecciatina nemmeno troppo velata al conduttore?

Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ex concorrente senza freni: “Il cibo non era di qualità”

Barù, sempre in questo suo intervento nel programma web Casa Chi, ha poi dichiarato che il cibo dato ai concorrenti del reality show vip di Canale 5 non era affatto di qualità, cogliendo la palla al balzo anche per lanciare una frecciata velenosa ai suoi ex coinquilini: “Venti persone sudice in una casa…” L’ex concorrente del reality del direttore del magazine Chi, il quale ha deluso Antonella Elia, ha poi espresso perplessità anche sulla casa vera e propria, asserendo senza indugio alcuno di pensare sia stata fatta né più né meno per raccattare la polvere: “Dovete cambiare interior designer…”

Barù lo ammette: “Nella casa non ho fatto neppure troppe brutte figure”

La conduttrice di Casa Chi ha poi chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello Vip se rifarebbe tutto ciò che ha fatto nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani. E quest’ultimo ha risposto subito affermativamente, non facendo mistero di essersi comportato più che bene, anche perchè fuori farebbe solitamente molte più brutte figure: “Dentro non ho fatto tante brutte figure…Non ho neppure sbroccato o usato violenza…”