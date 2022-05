Beautiful, l’attrice di Steffy è mamma (FOTO): il cast ha reagito cosi

Jacqueline MacInnes Wood della soap di Canale5 ha partorito: è nato il terzo figlio

Fiocco azzurro a Beautiful: l’attrice di Steffy ha dato alla luce il suo terzogenito. Ad annunciarlo lei stessa con una tenera foto postata sul suo profilo Instagram: l’attrice è sul lettone circondata dai suoi tre bambini mentre allatta l’ultimo arrivato. La didascalia recita: “e poi erano in tre” con tre cuoricini. Probabilmente Jacqueline ha partorito nei giorni scorsi ma solo ieri ha voluto dare l’annuncio del lieto evento. Che nome ha voluto dare la neo-mamma al suo bambino? Brando Elion Ruspoli. Il primogenito nato nel 2019 si chiama Rise, il secondogenito si chiama Lenix ed è nato a febbraio del 2021. Per questo l’annuncio della terza gravidanza da parte dell’attrice della soap americana ha colto tutti di sorpresa. Il marito di Jacqueline si chiama Elan Ruspoli. Come si evince dal cognome è italo-americano.

Il cast di Beautiful si congratula con l’attrice di Steffy: i loro auguri

Jacqueline MacInnes Wood e il marito Elan si sono conosciuti nel 2017 e l’anno dopo si sono sposati. Sognano entrambi una famiglia numerosa, sono al terzo figlio e probabilmente ne vogliono avere altri. La foto con cui l’attrice di Steffy Forrester ha dato l’annuncio della nascita del suo bambino è stata invasa dagli auguri dei fan. Ma i primi a congratularsi con la loro collega sono stati gli attori della soap opera americana. L’attrice di Brooke ha scritto: “Congratulazioni, sembri cosi rilassata e bella”. L’attore di Eric invece ha scritto: “Meraviglioso. Brando è qui! Che ragazzo fortunato!”. Si sono complimentate con Jacqueline anche le attrici di Taylor, Flo, Shauna e Sheila nonchè gli attori di Finn e Wyatt.

Anticipazioni Beautiful: quando tornerà sul set l’attrice di Steffy

Come è naturale che sia, l’attrice che interpreta Steffy è in pausa maternità. Quando tornerà sul set? Nelle puntate della soap che stanno andando in onda su Canale5 la Forrester sta aspettando un bambino da Finn. Ma nuovi drammi sono in arrivo nella sua vita. La figlia di Ridge e Taylor soffrirà ancora tanto prima di raggiungere la felicità. L’appuntamento con la storica soap è tutti i giorni su Canale5 (l’attore di Eric ha svelato un’anticipazione).