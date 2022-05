Beautiful, Eric diviso tra Quinn e Donna. L’attore: “Ci saranno conseguenze”

John McCook della soap di Canale5 svela succose anticipazioni sul suo personaggio

Uno dei protagonisti assoluti di Beautiful, la soap americana che va in onda da ben 35 anni, è Eric Forrester. Il fondatore della famosa azienda di moda sta vivendo una seconda giovinezza nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti. Presto i telespettatori italiani assisteranno a una scandalosa relazione clandestina: quella tra Carter e Quinn. Quando Eric la scoprirà andrà su tutte le furie ma poi perdonerà la moglie pur continuando a tenerla a distanza. Il patriarca della Forrester Creations, infatti, intreccerà una relazione con Donna Logan, la sua ex moglie! Rivela John McCook nelle dichiarazioni riportate su TvSoap.it:

“Eric non riesce a rinunciare a Donna ma nemmeno a Quinn. Sicuramente ci saranno delle conseguenze”.

L’attore è felice di essere al centro di questo triangolo amoroso che ha riportato prepotentemente alla ribalta il suo personaggio presente fin dalla prima puntata nella soap di Canale5.

Eric di Beautiful sulla relazione clandestina con Donna: “Il mio personaggio è vivo e vegeto”

Quinn scoprirà che suo marito ha una relazione con Donna? Stando alle anticipazioni americane la Fuller disegnerà un anello per Eric che nasconde un cuore informatico e che le consentirà di tenere sotto controllo la salute dell’uomo. Tramite questo marchingegno che rileva anche il battito cardiaco Quinn scoprirà che il patriarca della Forrester Creations la sta tradendo con la sua ex moglie? Dice John McCook:

“Il colpo di scena della tresca è grandioso. Eric è tornato ed è vivo e vegeto”.

Per l’attore il suo personaggio merita una ventata di freschezza dopo aver sofferto prima con Stephanie e poi con Sheila.

Anticipazioni Beautiful: cosa accadrà nelle prossime puntate della soap

Qualche giorno fa parlavamo di un clamoroso colpo di scena in arrivo nella soap di Canale5: Finn è vivo! Gli indizi che facevano pensare che il dottore fosse ancora vivo erano tanti: nessuno aveva visto il suo corpo, non era stato celebrato nessun funerale e la madre adottiva Li era giunta a Los Angeles per comunicare a Steffy che si stava occupando di suo figlio. Come reagirà Sheila Carter quando apprenderà questa sconvolgente notizia?