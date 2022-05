Belen Rodriguez si lascia andare a una confessione intima: “Quando sono sola…”

Le Iene, la conduttrice fa una confessione choc: “Pratico autoerotismo”

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. Ovviamente i servizi mandati in onda si sono susseguiti per l’intera puntata. Non sono però mancati neppure i simpatici botta e risposta tra Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Nel corso della serata il conduttore ha anche chiesto alla collega come si rilassa una volta che torna a casa dal lavoro. E quest’ultima ha fatto una confessione intima, lasciando tutti davvero senza parole:

“Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione…”

Belen Rodriguez provocata dal collega a Le Iene: “Dovresti far vedere come fai”

Ovviamente Teo Mammucari non si è lasciato sfuggire l’occasione per cercare di mettere in difficoltà la sua collega. Difatti quest’ultimo, dopo essersi fatto una bella risata, ha chiesto provocatoriamente di mostrare come fa: “Non ci credono a casa, fai loro vedere…” La conduttrice, che è stata nuovamente sorpresa insieme a Stefano De Martino, non è però caduta nella provocazione, asserendo senza indugio alcuno di credere che non ci sia assolutamente niente di male a procurarsi piacere:

“Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti…”

Insomma anche stavolta la conduttrice di origini argentine ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non farsi problemi a raccontare la sua intimità in pubblico.

Teo Mammucari fa uno scherzo telefonico alla mamma di Belen: il simpatico siparietto

In un secondo momento il conduttore ha anche voluto fare uno scherzo telefonico alla mamma della sua collega a Le Iene. In questa occasione ha telefonato alla donna fingendosi una persona che lavorava per la produzione de L’Isola dei Famosi. E quest’ultimo l’ha subito mandata in tilt farfugliando cose a caso, tanto che la donna ha dichiarato: “Non capisco… Chiami mia figlia che è meglio…” Lo scherzo è durato finché l’argentina ha svelato alla madre di essere vittima di uno scherzo del suo collega, cogliendo la palla al balzo per farle notare una cosa:

“Sai cosa vuol dire mamma? Che tu non guardi Le Iene…”

Ha poi ripreso la parola Mammucari, che non ha esitato a fare una battuta delle sue: “Nella tv italiana c’è stata Belen, la sorella, il fratello, il papà. Io ho lanciato la mamma…”