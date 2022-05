Belen e Stefano, periodo di prova terminato: le foto in vacanza parlano chiaro

Belen Rodriguez, la relazione con l’ex marito è stabile: la nuova vacanza romantica

Continuano a riempire le pagine di cronaca rosa Stefano De Martino e l’ex moglie. I due sono tornati insieme dopo un tira e molla infinito che ha visto la conduttrice de Le Iene felice con l’ex, Antonino Spinalbese, a tal punto da concepire una bambina, la dolcissima Luna Marì. Oggi la showgirl ha però ritrovato il sorriso, dopo la fine della sua ultima storia d’amore, e lo ha fatto accanto al ballerino che nel 2013 l’ha portata all’altare. L’ultimo weekend per la coppia è stato vissuto con grande entusiasmo ed emozione: la showgirl infatti è salita di nuovo, dopo anni, sulla barca del bel partenopeo, che porta il nome del figlio Santiago. In base quanto riportato sulle pagine del settimanale Chi, i due hanno inaugurato l’arrivo della bella stagione e non sarebbero più una “coppia in prova”. Tutto questo sarebbe, in base quanto riportato sulla rivista, “il segnale di una relazione stabile, il conduttore e la showgirl non sarebbero più in un periodo di prova” ma avrebbero ritrovato l’armonia e l’equilibrio, pronti ad essere di nuovo una famiglia.



Stefano De Martino ha riconquistato la moglie: le foto in barca sono la conferma

Il weekend dell’1 maggio è stato vissuto da Belen Rodriguez e dall’ex marito in barca a Napoli. Questa volta la coppia si è concessa una due giorni senza figli, lasciati ai nonni. Dopo aver ospitato una coppia di amici, il conduttore e la showgirl sono stati soli, pronti a godersi le vacanze e la ritrovata sintonia. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini la coppia è stata immortalata (come visibile nella foto d’apertura e in quella in basso) in atteggiamenti intimi. Abbracciati, pronti ad imboccarsi e a scattarsi foto da tenere tutte per loro, i due presentatori sono sembrati più innamorati che mai. Invece sui profili Instagram dei diretti interessati non compiono foto di coppia o che testimoniano il weekend condiviso al mare.



Belen Rodriguez pazza della figlia Luna Marì: “Sei il mio sole e la mia luna”

Intanto l’ex moglie di Stefano De Martino, senza freni di recente nel parlare di una collega, non perde occasione sui social per mostrare la sua Luna Marì ed esprimere tutto il suo amore. Nel suo ultimo post su Instagram la showgirl ha infatti immortalato la piccola commentando: “Sei il mio sole e la mia luna”.