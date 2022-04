Belen Rodriguez senza freni su una famosa conduttrice: “La farò ubriacare”

Silvia Toffanin e la battuta ironica di una sua famosa collega: “Proverò a farla bere”

Fedez conduce da tempo un programma sul web, il cui titolo è Muschio Selvaggio. In questa trasmissione il popolare rapper intervista sempre un vip, che solitamente risponde alle sue domande senza tanti peli sulla lingua. Ospite dell’ultima puntata è stata Belen Rodriguez, la quale ha colto la palla al balzo per fare dell’ironia sulla conduttrice di Verissimo. Cosa ha detto? Nel momento in cui l’artista le ha chiesto quali sono i suoi progetti futuri, la showgirl argentina ha subito risposto senza indugio alcuno di voler presto andare a cena con la sua famosa collega, nella speranza di farla ubriacare:

“Sto ancora aspettando l’appuntamento per la cena con lei. Proverò ad ubriacare Silvia Toffanin, sì ragazzi!”

Belen Rodriguez a tutto campo: “Ecco qual è il mio prossimo progetto”

La showgirl argentina, dopo aver fatto questa battuta ironica su Silvia Toffanin, è poi tornata seria. E a Fedez ha rivelato che il suo prossimo progetto è quello di fare il trasloco:

“Passo dal secondo piano al quarto, ma dell’edificio davanti, dall’altra parte della strada. Ho fatto una sorta di upgrade…”

L’artista, ben sapendo le sue doti canore, le ha anche chiesto se sia in progetto un suo prossimo album. E la conduttrice de Le Iene, il cui fratello è finito al centro delle polemiche a L’Isola dei Famosi, ha subito risposto negativamente, asserendo che ormai ha accantonato definitivamente le sue velleità nel mondo della musica: “Mi sarebbe piaciuto fare la cantante seria, ma non ho più voglia. A me piace essere credibile e non voglio diventare ridicola…”

Fabrizio Corona e la frecciatina della sua ex fidanzata: “Non sta proprio a posto”

Fedez ha poi chiesto a Belen il motivo per cui il suo ex compagno non perda mai occasione per attaccarlo sui social: “Ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me, è ossessionato…” E a tal proposito la conduttrice di origini argentine ha subito rivelato di credere che il suo ex non ce l’abbia alla fine con lui, ma che lo attacchi solo per ottenere un po’ di visibilità: “Non sta proprio a posto…Secondo me lo fa per fare notizia…”