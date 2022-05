Bianca Guaccero e la fine di Detto Fatto: cosa c’è nel suo futuro in tv?

Detto Fatto chiude, la conduttrice dopo 4 anni non torna in onda a settembre

Bianca Guaccero ha detto addio al suo programma su Rai2. I rumors e le indiscrezioni dei mesi scorsi alla fine si sono rivelati fondati, il programma di tutoria di Rai2, giunto alla decima edizione, ha salutato definitivamente il pubblico. I motivi sono vari e tra questi c’è il fatto che il format non è più riuscito a brillare negli ascolti a causa soprattutto dei continui cambiamenti di orario. La media degli ascolti, tuttavia, anche in quest’ultima stagione è stata buona, ha raggiunto spesso il 4% di share con ben 430.000 spettatori mentre addirittura l’ultima puntata ha segnato il record del 6% di share con più di mezzo milione di telespettatori (esattamente 563.000). Ma per la conduttrice è tempo di nuovi progetti visto che la trasmissione di Rai2 non tornerà in onda a settembre.

Bianca Guaccero tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? Rumor sempre più insistenti

Dopo l’addio a Detto Fatto per la conduttrice è tempo di lanciarsi in nuovi progetti. Secondo le indiscrezioni più recenti sembra quasi certo che la conduttrice e attrice pugliese sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Del resto anche la stessa Milly Carlucci non ha mai fatto mistero di apprezzarla e stimarla e di volerla nella sua pista da ballo e dunque non è da escludere che la bella pugliese, dopo l’esperienza in un altro show della Carlucci, Il cantante mascherato (in cui ha gareggiato nascosta sotto la maschera della Medusa) non decida di cimentarsi anche nel ballo nel programma di punta del sabato sera di Rai1. Meno certo, invece, è se si farà o meno la seconda stagione di Fino all’ultimo battito. Di recente la stessa Guaccero nel suo programma ha lasciato aperte le speranze:

“L’ho amata fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione.”

Lo sfogo della conduttrice alle Iene contro le Fake News: “Non vincerete”

Bianca Guaccero è approdata a Mediaset di recente, ospite nel programma Le Iene. E ne approfittato per sfogarsi duramente contro alcune fake news che l’anno colpita sia sul suo lavoro che soprattutto sulla sua vita privata parlando di una ‘malattia’ che l’avrebbe colpita. Titoli sensazionalistici per annunciare che soffre di reflusso gastrico. Ebbene nel programma di Italia1, la conduttrice si è duramente sfogata: “Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata, sulla mia salute. Lo sapevi che è stata cacciata dalla Rai, che è malata? Poverina. Non vincerete voi.”