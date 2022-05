Bianca Guaccero a Mediaset: dopo l’addio a Detto Fatto approda a…

Bianca Guaccero ospite a Le Iene: sbarca su Italia1 dopo la chiusura del suo programma

Detto Fatto giovedì 5 maggio ha salutato per sempre il suo pubblico e la conduttrice pugliese che per 4 anni ne è stata al timone ha deciso di lasciare la Rai1 per sbarcare a Mediaset una serata. Infatti e nel dettaglio, Bianca Guaccero sarà tra gli ospiti della puntata de La Iene in onda questa sera, mercoledì 11 maggio e condotta come sempre da Teo Mammuccari e da Belen Rodriguez. L’attrice e conduttrice pugliese sarà tra i protagonisti della trasmissione nel corso della quale, come sempre si parlerà di attualità come il cosa di Elisabetta Franchi ma anche di spettacolo e interviste e chissà che l’attrice non torni a parlare della chiusura del suo format.

Detto Fatto chiude per sempre: quali sono i prossimi progetti per la conduttrice?

Chiuso definitivamente dopo ben 10 edizioni il format di tutorial e gossip non è ancora chiaro quale sarà il futuro professionale dell’attrice. Su di lei si susseguono varie voci alcune poi rivelatesi infondate come la possibilità che quest’estate avrebbe condotto un programma nel mezzogiorno di Rai1. Tuttavia al suo posto la nuova trasmissione sarà condotta da Roberta Morise. Più certa invece sembra la possibilità che Bianca Guaccero sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci la corteggia da anni ma a causa di vari impegni lavorativi l’invito è stato sempre declinato. Quest’anno invece la Guaccero ha deciso di gareggiare in un altro show della Carlucci, Il cantante mascherato sotto la maschera della Medusa e chissà che quindi in autunno non la vedremo sulla pista da ballo più nota di Rai1.

Bianca Guaccero, tutor del programma svela solo ora cosa pensa di lei

Nel frattempo nei giorni scorsi la conduttrice e attrice ha salutato il suo pubblico con degli ottimi ascolti e su di lei ha rotto il silenzio una dei tutor più longevi del programma, Elisa D’Ospina. La modella curvy che ha lanciato per prima messaggi sul body positive l’ha elogiata definendola un’artista a 360 gradi ma parole di stima per lei sono arrivate anche dagli altro compagni di avventura come Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian.