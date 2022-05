Blind, sorpresa all’Isola dei Famosi. La fidanzata: “Vissuto un incubo”

Blind incontra la fidanzata Greta: Ilary Blasi gli ha organizzato una sorpesa speciale

Il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi riserva sempre delle grandi sorprese ai naufraghi che sono costretti a stare per mesi su un’isola dell’Honduras mangiando riso, cocchi e poco altro che riescono a procacciarsi con estrema fatica. E’ quindi giusto che ogni tanto un concorrente riceva una bella sorpresa, come è successo stasera in diretta al cantante Blind, che ha potuto riabbracciare la sua fidanzata con cui sta insieme da anni e che lo ha salvato dai suoi momenti più bui (si ricorda che lui ha avuto un passato legato alle dipendenze).

La fidanzata è volata in Honduras per lui: “Ho vissuto un incubo”

Sulle bianche spiagge dell’Honduras finalmente una storia d’amore reale e autentica: la fidanzata Greta ha incontrato il suo adorato blind, lo ha abbracciato, baciato, e gli ha ripetuto che tutta la famiglia lo sostiene così come il suo pubblico di appassionati. Però non tutti sapevano che lei ha la fobia di volare quindi ha confessato in diretta: “Ho vissuto un incubo solo per lui”. Poi gli ha dedicato parole d’amore che hanno fatto emozionare il pubblico nello studio de L’Isola dei Famosi, da casa, oltre agli opinionisti della bionda conduttrice.

L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria elogia Blind-Greta: “Finalmente una storia d’amore vera!”

Ha detto bene Vladimir Luxuria quando, vedendo il caldo abbraccio che si sono scambiati il Blind e Greta, ha ringraziato per questo momento perché hanno regalato a tutti “una storia d’amore vera”, e il riferimento a relazioni tutt’altro che chiare, come quella tra Estefania-Roger e Mercedesz-Edoardo, è apparso piuttosto chiaro a tutti coloro che seguono con costanza le vicende dei concorrenti del reality show isolano. Nicola Savino, che ha lanciato uno scoop, oltre a ribadire l’educazione e la simpatia di Greta, ha consigliato loro di limonare tranquillamente per più di trenta secondi mentre erano in barca da soli, e che tutti si sono emozionati. Ilary Blasi, invece, ha preferito chiudere questo momento con una bella battuta dicendo che per questa sorpresa dovevano ringraziare gli opinionisti dato che il biglietto l’hanno pagato di tasca loro.