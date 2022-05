Nicola Savino, scoop all’Isola dei Famosi: “Ilary Blasi e Alvin si detestano!”

“L’inviato e la conduttrice si detestano. E’ una guerra!”: la battuta di Nicola Savino

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi e non poteva mancare il leitmotiv di questa bellissima edizione ovvero i battibecchi scherzosi tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Questa sera lei ha scherzato un po’ con lui, dicendogli di stare attento, perché mancano ancora sette puntate, e allora l’opinionista ha subito preso la palla al balzo per lanciare un’irresistibile scoop sotto forma di battuta: “La conduttrice e l’inviato che si detestano! Una guerra senza esclusione di colpi”.

Ilary Blasi scherza con Alvin in diretta: “Stai attento, mancano ancora sette puntate!”

La presenza di Nicola Savino e Vladimir Luxuria è davvero preziosa e per fortuna chi si è occupato del casting ha pensato a loro due come opinionisti: mai come quest’anno il reality isolano è così bello, frizzante e interessante; peccato solo che gli ascolti non lo stiano premiando come ci si aspetterebbe. Nel frattempo, però, la conduttrice si sta divertendo ad alimentare le voci di tensione tra lei e l’inviato, e infatti stasera ci ha scherzato su così: “Stai attento, Alvin, che mancano ancora sette puntate”. Il riferimento è al fatto che ormai, ogni settimana, l’infermeria è piena di naufraghi: prima Roger, poi Nicolas e infine Nick. In pratica si danno il cambio, ha scherzato, la conduttrice: l’infermeria si sta dimostrando un vero porto di mare data la gente che va e viene in continuazione.

L’Isola dei Famosi, come stanno i naufraghi: Roger ritorna, Nick ancora in infermeria

Mentre Roger Balduino, dopo il piccolo infortunio di lunedì, è tornato in gara senza problemi, così come Nicolas Vaporidis, il cantante dei Cugini di Campagna ovvero Nick Luciani è ancora in infermeria perché il pezzo di corallo che gli ha ferito il piede gli ha causato una piccola infezione, ma nulla di grave: lunedì tornerà in gara dai suoi compagni. Ma la sfortuna potrebbe sempre colpire L’Isola da un momento all’altro nonostante gli scongiuri di Nicola Savino e di Vladimir Luxuria. Nel frattempo si sa già, dalle succose anticipazioni, che questa sera ci sarà un’incredibile resa dei conti.