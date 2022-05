Boss in incognito, Max Giusti avverte: “Vi farò piangere tantissimo”

Max Giusti pronto per la nuova edizione di Boss in Incognito: “Vi farò commuovere tantissimo”

Il conduttore romano è pronto e carico per una nuova edizione di Boss in incognito che prenderà il via proprio questa sera a partire dalle 21.20 su Rai2. E il 53enne imitatore ha concesso una breve intervista al settimanale TvMia in cui oltre a fornire delle anticipazioni e novità sul format. Innanzitutto, Giusti ha avvertito:

“Questa volta ci sarà davvero da commuoversi tantissimo. Torno in tv con un programma che ormai, dopo due edizioni sento mio e dove amo darmi a 360°.”

Il conduttore ha anche aggiunto che dietro il programma c’è tantissimo lavoro, che lui si concentra nella parte che deve interpretare e si gioca tutto, la fiducia dei colleghi, nei primi dieci minuti.

Boss in incognito, il conduttore pronto per la nuova edizione ammette: “C’è un rischio”

Il programma della prima serata di Rai2 è incentrato sul vestire i panni di un vero e proprio boss, ovvero ogni settimana si camufferà nei panni di un dipendente di un’azienda, mascherando il suo aspetto, la sua voce e la sua identità per conoscere più da vicino le toccanti storie di chi lavora in quella azienda. Le puntate di questa edizione saranno in tutto quattro e la prima andrà in onda, come suddetto, questa sera martedì 30 maggio a partire dalle 21.20. Durante la breve intervista, tuttavia, Max Giusti ha confessato che corre un rischio se non sta molto attento:

“C’è il rischio di venire scoperti. Ma se si superano quelli e si acquista la fiducia del ‘colleghi’, allora il gioco è fatto. Ecco perché è davvero coinvolgente.”

Max Giusti torna questa sera su Rai2 dopo l’esperienza a Pechino Express e Guess My Age

Reduce da una confessione spiazzante, il conduttore romano è pronto per tornare sulla seconda rete della tv di Stato al timone di Boss in incognito. Questo però per il conduttore è un periodo molto fortunato dal punto di vista professionale, infatti, su Tv8 conduce Guess My Age mentre di recente ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno, in qualità di conduttore per una puntata.