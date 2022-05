Branko, oroscopo della settimana: previsioni fino a giovedì 12 maggio 2022

Oroscopo Branko weekend e settimana: le previsioni dal 6/7 al 12 maggio 2022

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato come di consuetudine l’oroscopo di Branko fino a giovedì 12 maggio 2022. Andiamo a vedere di seguito le sue previsioni sui primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: questo è un periodo fantastico soprattutto per le donne nate sotto questa stella. Cercate di dare attenzioni al vostro partner per tenere alta la fiamma della passione nella vostra coppia.

TORO: sfruttate il periodo di grazia. Si raccomanda di occuparvi della famiglia.

GEMELLI: ci sono tutti i segnali per fare grandi cose in amore e nel lavoro. Il successo per voi è dietro l’angolo. La pazienza sarà la virtù dei forti.

CANCRO: l’amore in questo periodo è un po’ folle e può fare brutti scherzi. Coltivate le vostre passioni.

Branko, oroscopo settimanale fino a giovedì 12 maggio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko sull’ultimo numero del settimanale Chi è poi continuato con le previsioni sull’amore, il lavoro e la fortuna su altri segni dello zodiaco.

LEONE: carpe diem perchè se non sfruttate le cose che vi captano davanti non torneranno più. Questo è il momento giusto per trovare finalmente l’amore per chi lo sta cercando.

VERGINE: è stato un aprile avaro di emozioni e gratificazioni per voi. Maggio andrà decisamente meglio sotto ogni punto di vista.

BILANCIA: iniziate a fare le ‘pulizie primaverili’ per quanto riguarda le amicizie. Avrete qualche problemi da risolvere, soprattutto in famiglia.

SCORPIONE: le persone nate sotto questa stella che hanno superato già i 30 anni sono messi a dura prova. Vivrete grandi passioni nelle prossime settimane.

Oroscopo dei prossimi sette giorni di Branko dal 6/7 al 12 maggio: previsioni ultimi segni dello zodiaco

Branko ha concluso il suo oroscopo sul magazine Chi dando le previsioni zodiacali sui restanti segni ancora da prendere in considerazione (QUA per leggere l’oroscopo della settimana scorsa).

SAGITTARIO: dopo martedì 10 maggio ci saranno grandissime occasioni per voi in amore.

CAPRICORNO: siete un po’ irrequieti in amore in questo periodo.

ACQUARIO: periodo di forte ottimismo e coraggio. Chi ha un partner sorprendetelo con un bel regalo.

PESCI: la vostra vita è un pochino piena di contraddizioni in quest’ultimo periodo. Fate le scelte giuste.