Carlo Conti costretto a lasciare lo studio di The Band: il suo annuncio

Carlo Conti deve lasciare il Teatro Verdi di Montecatini per la finale del suo show

Ha aperto la terza puntata di The Band annunciando l’allungamento del programma il conduttore stasera, venerdì 6 maggio 2022. La notizia di una puntata in più per la trasmissione della prima serata di Rai1 che ha debuttato il 22 aprile scorso in realtà non è nuova, essendo trapelata in rete da tempo. Eppure oggi il padrone di casa ha voluto annunciarlo pubblicamente, specificando però che l’ultimo appuntamento sarà diverso dagli altri poiché andrà in onda da un’altra location, senza però specificare quale sarà. “Avremo una puntata in più, ma non saremo qui nel Teatro Verdi di Montecatini” ha asserito. Che la Rai abbia deciso di trasmettere la finale dello show da uno studio romano? Per ora la risposta a questo dubbio non c’è.

“Cinque puntate per The Band”, il conduttore conferma all’allungamento del programma

Con l’aggiunta di una puntata, come abbiamo già scritto da tempo e come confermato da Carlo Conti appunto all’inizio della diretta di stasera, lo show occupa cinque venerdì sera sul primo canale anziché quattro come inizialmente previsto, motivo per il quale la finalissima, al termine della quale verrà decretata la band vincitrice, slitta da venerdì prossimo a quello successivo (ribadiamo che la notizia era nota da tempo, eppure Carlo ha fatto solo stasera l’annuncio). Finale a parte, quella di oggi non è una serata facile per lo show: la settimana scorsa gli ascolti hanno infatti subìto una notevole flessione rispetto alla puntata d’esordio, facendo un vero e proprio testa a testa con il competitor, ossia L’isola dei famosi. Chi si aggiudicherà in termini di auditel la serata odierna?

Carlo Conti e il prossimo impegno in televisione dopo la fine dello show musicale

Finito The Band, per il presentatore non inizieranno ancora le vacanze estive: a giugno tornerà infatti in prima serata su Rai1 con il tradizionale spettacolo in onda da Assisi, dal titolo ‘Con il cuore’, del quale farà, come nelle precedenti edizioni, gli onori di casa. A settembre sarà poi la volta dei Music Awards, due serate che condurrà come sempre in coppia con Vanessa Incontrada, e poi l’attesissimo ritorno di Tale e Quale Show, con l’edizione 2022, prevista per l’autunno.