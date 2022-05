The Band, stasera gli ascolti reggeranno? Puntata difficile per Carlo Conti

Anticipazioni The Band, terza puntata: come andranno gli ascolti dopo il calo di venerdì scorso?

Terzo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti stasera, venerdì 6 maggio 2022, nel quale le 8 band che hanno superato il turno nella serata d’esordio, trasmessa il 22 aprile, continueranno a sfidarsi. Non è una sfida facile quella che attende il conduttore oggi dato che, lo ricordiamo, dopo un debutto fortunatissimo con oltre 3milioni di telespettatori, la settimana scorsa la trasmissione è calata sotto quota 2milioni e mezzo, intaccata dal successo de L’isola dei famosi, che ha prevalso in share (complice la durata maggiore). Come andranno le cose stasera per lo show della prima rete?

Confronto tra gli ascolti della prima e della seconda puntata di The Band

Come anticipato nel paragrafo precedente, a seguire il primo appuntamento dello show condotto da Carlo Conti il 22 aprile sono stati oltre 3milioni di spettatori con il 16.2% di share, tanto da stravincere nei confronti della concorrenza, che si è invece fermata di poco sotto i 2milioni 300mila spettatori e 15 punti e mezzo di share. Discorso diverso venerdì scorso: Rai1 è calato a 2milioni 481mila telespettatori, perdendo circa 3 punti di share (media del 13.15%), mentre il reality di Canale5 è salito a 2milioni 463mila telespettatori, share 17.06%: come suddetto, quindi, a prevalere in telespettatori è stato il programma della Rai ma in share ha vinto L’isola dei famosi.

La classifica provvisoria delle band in gara nello show di Carlo Conti: al primo posto Anxia Lytics

Continua, quindi, la sfida tra le 8 band, ciascuna delle quali seguita da un tutor e tutte giudicate da Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini. Di seguito la classifica provvisoria, che dopo la diretta di stasera potrebbe cambiare: primo posto per Anxia Lytics con 82 punti, secondo per Cherry Bones con 79, terzo posto sul podio, e pari merito con 74 punti, per Mons e Isoladellerose; seguono Acthung Babies con 69 punti, JF Band con 63, Living Dolls a 62 punti e, fanalini di coda, N’Ice Creams con 55 punti.

Com’è successo nelle scorse puntate, ogni tutor questa sera voterà pubblicamente ciascuna band tranne quella a lui affidata; i tre giurati, invece, daranno un voto segreto.