Carlo Conti non si ferma: pronto lo show estivo nato da una sua idea

Grande novità nei palinsesti estivi: Carlo Conti pronto con una sorpresa

Mentre la tv va via via sempre spegnendosi, iniziano a trovare posto le novità estive per quanto riguarda il palinsesto. Come ogni anno dunque i telespettatori si ritroveranno a fare i conti con vari ribaltoni e programmi che subentrano a coloro che hanno tenuto compagnia agli italiani durante tutto l’anno. Una delle novità secondo quanto riporta Blogo riguarda un’idea nata da Carlo Conti, che ancora una volta proporrà al pubblico un nuovo format musicale. Nasce dal racconto dei Maneskin, arrivati al successo partendo dai concerti in strada l’idea chiave del nuovo spettacolo di varietà Dalla strada al palco, che andrà in onda questa estate su Rai2. Il format è il primo che viene lanciato e messo in onda dal nuovo dipartimento dell’intrattenimento prime time del direttore Rai Stefano Coletta. Da una idea di Carlo Conti dopo The Band che sta andando in onda in queste settimane, dunque sul piccolo schermo approda una novità.

Dalla strada al palco, quando parte il nuovo format estivo di Rai2

Manca ancora qualche settimana e poi la curiosità dei fan musicali e di Carlo Conti capiranno meglio che tipo di programma è Dalla strada al palco. Quando arriverà sul piccolo schermo questa gradita novità? Da fine giugno e il format ideato dal presentatore toscano andrà avanti per 4 settimane su Rai2. Per quel che riguarda la conduzione per adesso la situazione è ancora ingarbugliata, anche se tra gli addetti ai lavori circolano già alcuni nomi, fra gli altri quelli di Pupo, Clementino e Max Pezzali, ma siamo solamente alle idee e di concreto attualmente non ci sarebbe niente. Quello che invece è certo è che la conduzione sarà affidata ad un cantante.

Carlo Conti ci riprova dopo la delusione The Band

La passione per la musica di Carlo Conti non è certamente cosa nuova. Ce lo ricorda sempre con Tale e Quale Show, successo Rai da un decennio, così come le conduzioni dei Festival di Sanremo del presentatore toscano che ha lanciato grandi artisti del calibro di Gabbani, Ermal Meta e Irama. Il nuovo format Dalla strada al palco sarà un nuovo tentativo di regalare musica e spensieratezza al pubblico dopo il recente esperimento di The Band, che non sta ottenendo ascolti scintillanti.