Ascolti, male The Band calato tantissimo: L’isola dei famosi leader

The Band crolla su Rai1: vince L’Isola contro Carlo Conti

Non finisce bene il terzo appuntamento con The Band di Carlo Conti. Il nuovo programma musicale di Rai1 non convince, niente a che vedere con format rodati e di successo già condotti dal presentatore toscano, che chiaramente alla vigilia non si attendeva ascolti in stile Tale e Quale Show. La volontà era quella di fare un nuovo esperimento dopo il successo di Top Dieci, anche se questa volta le cose sono andate peggio, con gli ascolti di The Band che non hanno certamente convinto, anche se resta la grande opportunità che Carlo Conti ha voluto dare a diverse band italiane, l’opportunità di ritrovarsi a suonare su un vero palco davanti a un pubblico appassionato. Per la precisione sono 2.126.000 gli spettatori pari al 12.2% di share raccolti dal format musicale, in netto calo rispetto alle scorse settimane. E’ andata meglio ieri venerdì 6 maggio a L’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi supera il 18% di share: vittoria netta

Non riesce a staccarsi dal piattume The Band su Rai 1, che a parte qualche guizzo scorre via senza troppe sorprese. Trend in netto calo rispetto alla partenza, che aveva fatto segnare ascolti da 3 milioni di spettatori. Circa un milione di persone perse per strada dunque per il programma musicale che è andato sotto le attese. L’Isola dei famosi di Ilary Blasi ieri sera ha invece intercettato 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3%. Non certo un dominio, ma risultati comunque superiori rispetto al principale competitor, in particolare osservando il dato dello share. Un mini riscatto dunque di Mediaset, che nella serata di giovedì era stata invece travolta dal ciclone Don Matteo.

The Band e il calo annunciato: l’avvisaglia della scorsa settimana

La sconfitta in termini di auditel di Rai 1 con The Band era stata in qualche modo annunciata seguendo gli ascolti di settimana scorsa. Anche nell’ultimo venerdì il programma di Carlo Conti aveva dato qualche cenno di sofferenza, facendo registrare un netto calo rispetto alla settimana precedente. In quella occasione erano stati circa 500.000 gli spettatori persi, più un altro mezzo milione che ha cambiato canale ieri sera. E il finale sembra essere tutto in salita.