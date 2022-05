Caterina Balivo torna in tv e punta al sabato sera di Rai1: sarà nel cast di…

Caterina Balivo sogna uno spazio su Rai1: pronto un programma in prima serata per lei

Arriva un’altra succosa indiscrezione sulla nuova stagione televisiva e questa volta pare proprio che Rai aprirà di nuovo le porte a un volto amatissimo dal pubblico, che negli ultimi anni ha scelto di abbandonare le scene (o quasi) per amore della famiglia. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella rubrica “Forse non tutti sanno” sul settimanale Oggi, pare infatti che la conduttrice di Aversa, volto storico per ben sei anni di Detto Fatto e di Vieni da me, sia pronta per tornare sul piccolo schermo. Proprio così a quanto pare “sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico”. Insomma, la 42enne sarebbe pronta a tornare alla ribalta e con un posto di primo piano. Il noto giornalista ha svelato che il tutto avverrà il prossimo autunno, ovviamente se l’indiscrezione dovesse essere confermata dai vertici Rai oppure dalla diretta interessata.



Ballando con le stelle 2022, cast: la nota conduttrice sarà tra i partecipanti?

Il noto giornalista ha rivelato su Caterina Balivo: “In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando”. Se la notizia dovesse essere confermata, Milly Carlucci metterebbe a segno un colpo da maestra e la conduttrice di Aversa regalerebbe sicuramente al talent della prima rete nuove dinamiche e un ulteriore successo di pubblico. Amatissima dai telespettatori, la Balivo è stata in questi anni anche giudice dello show Il cantante mascherato e a volerla è stata proprio Milly Carlucci. I fans intanto tifano per la partecipazione al talent danzerino di Rai1 della 42enne.

Caterina Balivo pronta a rimettersi in gioco dopo l’addio a Vieni da me

È pronta a rimettersi in gioco la conduttrice partenopea che in questi ultimi due anni ha deciso di restare lontana dalla tv, evitando di impegnarsi in un progetto quotidiano, per via della pandemia. La scelta della 42enne è stata quella di tutelare la sua famiglia e stare vicina agli affetti, ha infatti deciso di lasciare la conduzione di Vieni da me, programma di Rai1 che aveva lanciato dopo l’addio a Detto Fatto (passato a Bianca Guaccero). Ora però, con la situazione Covid che inizia ad essere maggiormente sotto controllo e dopo essere intervenuta nell’ultima puntata di Detto Fatto, potrebbe pensare di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle.