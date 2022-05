Detto Fatto, Bianca Guaccero chiude in lacrime: messaggio di Caterina Balivo

Caterina Balivo smonta la rivalità con la conduttrice di Detto Fatto: “Sei stata una perfetta padrona di casa”

L’ultima puntata di sempre di Detto Fatto ha visto un clamoroso colpo di scena. Infatti, con un messaggio è intervenuta Caterina Balivo, colei che è stata al timone della trasmissione per le prime sei edizioni e che poi ha ceduto il testimone a Bianca Guaccero. Da sempre circolano voci di una presunta rivalità tra le due sempre smentita da entrambe ed oggi la conduttrice di Aversa ha elogiato pubblicamente la collega con delle parole piene di stima. “Ciao bianca ciao a tutti voi, ci tenevo a salutarvi per l’ultima puntata” ha premesso la Balivo aggiungendo:

“Tu Bianca hai fatto benissimo sono stati anni belli. Sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono li sono delle persone veramente carine.”

Bianca Guaccero scoppia a piangere per il messaggio della collega: “Sono entrata in punta di piedi”

L’inaspettata dedica di Caterina Balivo ha fatto scoppiare a piangere Bianca Guaccero che ha ammesso:

“Veramente non me l’aspettavo, grazie Caterina perché non era facile questo passaggio di consegne, perché il pubblico ti ha amato e ti ama tanto. Hai creato questa realtà straordinaria e io sono entrata in punta di piedi come ti avevo promesso.”

Subito dopo la conduttrice di Detto Fatto ha aggiunto:

“Ho portato il mio mondo qui dentro ed ho cercato di farlo con dignità, con pulizia e con onestà intellettuale, spirituale e sentimentale e con la mia trasparenza nel bene e nel male.”

Concludendo infine che spera che in questa quattro edizioni pur portando la sua identità e la sua impronta, sia noto il rispetto che ha riservato al programma.

Detto Fatto chiude definitivamente, Gianpaolo Gambi: “Ecco perché finisce”

Subito dopo l’emozione della conduttrice, di recente assente, è intervenuto anche uno dei volti storici del programma, Gianpaolo Gambi, presente sin da sette edizioni, che con un lungo monologo ha rivelato perché Detto Fatto chiude definitivamente. L’attore ha ammesso: “Mi prendo la responsabilità di dirvi perché questo programma oggi volge al termine. Non abbiamo più niente da insegnarvi. Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui. Voi sinceramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spiega come si fa la pasta all’uovo?” concludendo dicendo che per chi fa questo mestiere la fine non esiste ma solo l’inizio di qualcos’altro.