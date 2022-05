Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi anticipa: “Per Azzurra trame divertenti”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 19, 2022 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi svela: “Copioni molto divertenti”

Manca poco all’inizio delle riprese della settimana stagione della seguita fiction di Rai1 con protagonista Suor Angela, infatti tra meno di una settimana gli attori torneranno sul set. E tra i personaggi storici che nelle nuove puntate saranno al centro delle trame troviamo Azzurra Leonardi, che ha il volto della bella e brava attrice siciliana. Quest’ultima, in un’intervista a SuperGuidaTv, ha fornito un po’ di anticipazioni sulla prossima stagione:

“Ho già letto un po’ di copioni e sono molto divertenti”

Insomma, non mancheranno colpi di scena e sorprese per uno dei personaggi che più è maturato e cambiato nel corse dei vari episodi, passando da ragazzina viziata e superficiale a donna più consapevole e matura.

L’attrice di Azzurra Leonardi nella fiction di Rai1 anticipa: “Amo molto il mio personaggio”

Sempre durante l’intervista concessa al noto portale su menzionato, Francesca Chillemi ha fornito altre anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7:

“Rivesto dei panni che non mi appartengono moltissimo. Ma sono felice di tornare nei panni di Azzurra che è un personaggio che amo molto”

Dagli spoiler sulla nuove stagione si scopre che cambierà tutto il personaggio di Suor Angela sarà ridimensionato, la richiesta è stata proposta dalla stessa attrice Elena Sofia Ricci, disponibile per un numero minore di scene e accettata dalla produzione. E poi ancora fuori dal cast saranno Diana Del Bufalo (Monica), Gianmarco Saurino (Nino), Erasmo Genzini (Erasmo) e Simonetta Columbu (Ginevra). Mentre Suor Costanza, la grande Valeria Fabrizi, ci sarà ad intermittenza. Confermato, invece, Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano la cui storytelling si intreccerà con Azzurra.

Francesca Chillemi si cimenta nel doppiaggio: “Arrivata un po’ impaurita”

L’attrice siciliana oltre ad essere impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 7 si è cimentata per la prima volta nel doppiaggio, darà la voce infatti a Scheggia un piccolo ruolo nel film d’animazione Cip e Ciop agenti speciali. Su questa sua nuova avventura ha confessato: “Sono arrivata un po’ impaurita al doppiaggio, non sapevamo se avremmo dovuto trovare una voce diversa per darle un carattere ma con Leslie il direttore del doppiaggio l’abbiamo tenuta simile”