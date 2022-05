Che Dio ci aiuti 7, cambia tutto: Spollon protagonista, nuovo cast e addii

Pierpaolo Spollon sarà il protagonista della nuova stagione

Finalmente l’attesa è finita: le riprese di Che Dio ci aiuti 7 stanno per iniziare. Dopo diversi slittamenti, tempistiche modificate e rimandi tutto sembra essere finalmente pronto. Come annunciato in anteprima da Bubinoblog il primo ciak avrà inizio lunedì 23 maggio, dunque la prossima settimana. Ma questa non è l’unica anteprima fornita. Infatti il cast della settima stagione della fortunata fiction di Rai 1 si appresta a subire grandi rivoluzioni che nulla hanno a che vedere con quelle circolate nelle ultime settimane. Due le novità assolute: Pierpaolo Spollon, lo psicologo Emiliano arrivato nella scorsa stagione, diventerà protagonista. In arrivo poi una nuova madre superiora la cui identità dell’attrice al momento è top secret. Come riporta Bubinoblog, non dovrebbe essere un nome di punta ma si tratterebbe “di un’attrice quarantenne sconosciuta al grande pubblico ma non sarà sfuggita ai più appassionati di fiction”.

Nuove rivoluzioni nel cast di Che Dio ci aiuti 7: chi resta e chi va via

Nonostante l’arrivo di una nuova madre superiora i fan di Che Dio ci aiuti possono stare tranquilli: Elena Sofia Ricci ci sarà! Quello che accadrà nella settima stagione, a differenza di quanto accaduto in Don Matteo, viene definito un via vai. L’amatissima Suor Angela dunque ci sarà ma avrà un ruolo più defilato e meno presente. La stessa cosa succederà a Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che rimarrà ma sarà presente di meno rispetto alle precedenti stagioni. Dopo la grande confusione sul futuro di Elena Sofia Ricci una certezza c’è: la protagonista femminile assoluta sarà Francesca Chillemi con la sua Azzurra. Tantissimi attori passati invece sono pronti all’addio, si tratta di Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini).

Pierpaolo Spollon a tutta fiction: per lui tre riconferme

Se nella scorsa stagione il ruolo di Emiliano era stato piuttosto marginale, perlopiù utile nella breve storia con Monica, nella prossima stagione diventerà fondamentale. Ma per l’attore non ci sarà soltanto la riconferma di Che Dio ci aiuti 7 ma anche le nuove stagioni di altre serie amatissime di Rai 1 targate Lux Vide. Si tratta di Blanca 2 e di Doc-Nelle tue mani 3. E mentre Francesca Chillemi sarà la protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, sempre della Lux Vide, Elena Sofia Ricci lo sarà del thriller Fiori sopra l’inferno.