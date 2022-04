Elena Sofia Ricci, critica feroce per lei: “Confusione in Che Dio ci aiuti”

Elena Sofia Ricci criticata da una telespettatrice per la scelta di tornare ad interpretare Suor Angela

Si è parlato a lungo in rete negli ultimi tempi della settima stagione di Che Dio ci aiuti, alla quale tutti pensavano che la storica protagonista non avrebbe preso parte, avendo espresso più volte il desiderio di lasciare il ruolo di Suor Angela, eppure, a sorpresa, recentemente ha fatto dietrofront annunciando di aver deciso di far parte del cast come nelle precedenti sei stagioni. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, nella rubrica della posta di Maurizio Costanzo, la signora Rita da Catanzaro ha però manifestato il suo disappunto per il cambio repentino di idea dell’attrice, muovendole una critica: “Vorrei proprio sapere che cosa le passa per la testa” ha detto, continuando

Si era detto che avrebbe avuto un ruolo sempre più marginale nella fiction e che l’avrebbe lasciata, ora invece ha detto che ci resta. Come mai tanta confusione?

Che Dio ci aiuti 7, Maurizio Costanzo risponde alla lettrice di Nuovo: “Voci non confermate quelle dell’addio”

Rispondendo alla telespettatrice della seguitissima fiction con protagoniste Suor Angela ma anche Suor Costanza, Azzurra e tutti gli altri volti storici, Maurizio Costanzo sulle pagine della rivista menzionata nel paragrafo precedente ha asserito:

A quanto pare quelle sull’addio di Elena Sofia Ricci erano solo voci non confermate.

Costanzo ha poi asserito di ritenere molto bella la notizia della permanenza di Elena Sofia Ricci nel cast della serie tv, da sempre molto amata e apprezzata dai telespettatori di Rai1.

Rita Levi Montalcini: questa sera su Rai1 la replica del film con protagonista Elena Sofia Ricci

Che Dio ci aiuti 7 a parte (a proposito del quale l’attrice recentemente ha finalmente fatto chiarezza), ricordiamo che oggi, domenica 24 aprile 2022, l’attrice sarà su Rai1 in prima serata come protagonista del film sulla vita di Rita Levi Montalcini: non si tratta di una prima visione, dato che la pellicola è già andata in onda con grande successo lo scorso anno. L’appuntamento è fissato per le 21.30 circa, subito dopo una nuova puntata di Soliti Ignoti, mentre per rivederla nei panni di Suor Angela dovremo aspettare la prossima stagione tv.