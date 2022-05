Chi l’ha visto? Presa una decisione sul futuro: Federica Sciarelli farà…

Federica Sciarelli condurrà due puntate speciali del programma: ecco quando andranno in onda

Dovrebbe concludersi il primo mercoledì di luglio l’edizione 2021/2022 di Chi l’ha visto, che farà però compagnia ai telespettatori di Rai3 anche dopo la fine ufficiale di questa stagione: a rivelarlo è stato Davide Maggio, in un articolo dedicato ai palinsesti della Rai della bella stagione, indicando quelle di mercoledì 13 e mercoledì 20 luglio come le date della messa in onda di due appuntamenti speciali della trasmissione. Non si conosce ancora la struttura di tali appuntamenti, né i contenuti, ma molto probabilmente non saranno molto diversi dagli speciali mandati in onda nelle passate estati: saranno dunque sicuramente degli approfondimenti su alcuni dei casi più importanti trattati dal programma negli ultimi anni.

Anticipazioni puntata stasera, 18 maggio: intercettazione shock sul caso Sonia Marra

Speciali estivi a parte, nella puntata di questa sera Federica Sciarelli tornerà sul caso della scomparsa di Sonia Marra, vicenda della quale il programma si è molto occupato anni fa. Sonia, per chi non la ricorda, era una studentessa sparita nel nulla da Perugia nel mese di novembre del lontano 2006. Ora la vicenda è tornata alla ribalta a causa dell’intercettazione shock della conversazione di un prete con un seminarista, i quali pare abbiano detto: “L’hannno tritata”. Secondo quanto è emerso, quindi, il corpo della ragazza sarebbe stato fatto a pezzi e gettato tra i rifiuti. Precisiamo che tale intercettazione non è recente, risale infatti al 2011, ma negli ultimi giorni se ne sta parlando molto poiché l’unico indagato per la sparizione di Sonia è stato assolto in Cassazione.

Federica Sciarelli torna sulla scomparsa della campionessa di tiro a segno

Non solo la vicenda di Sonia Marra: nella puntata di Chi l’ha visto di stasera, mercoledì 18 maggio, la conduttrice tornerà ancora una volta anche sulla sparizione di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno della quale si sono perse le tracce ormai da tempo: che ne è stato di lei?

Verranno infine lanciati appelli per cercare di risalire all’identità di un uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver interpretato il significato dei tatuaggi che aveva sul corpo, la trasmissione punta a risolvere il mistero della sua morte.