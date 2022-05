Classifica oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 maggio, I Fatti Vostri

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 23, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche della settimana con la classifica dei 12 segni a I Fatti Vostri

La settimana si apre sempre con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dei sette giorni successivi nel programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, dove anche oggi il re delle stelle ha reso noto il suo zodiaco. Vediamo, quindi, cosa dicono gli astri per la settimana 23-29 maggio.

BILANCIA: cielo strano quello di questi giorni; le opposizioni planetarie rappresentano qualcuno contro cui si deve combattere; evitare di fare qualcosa che non si vuole fare;

CANCRO: periodo particolare, alcuni si sentono un po’ a disagio, altri non provano disagio ma chi è molto sensibile ora più di altri periodi risente di qualche tensione; curare la forma fisica;

CAPRICORNO: anche coloro che sono molto rigidi e determinati ora hanno bisogno di maggiori sicurezze; evitare di riversare tensioni in amore;

ACQUARIO: eventuali situazioni confuse possono generare dubbi; nei prossimi mesi si chiederà qualcosa in più nel lavoro o in amore; il fascino non manca.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: lo zodiaco dei segni che occupano la parte centrale della classifica

Passiamo, adesso, alle previsioni settimanali dell’astrologo de I Fatti Vostri del secondo gruppo di segni, quelli che hanno ottenuto le posizioni dall’ottava alla quinta.

PESCI: i nati sotto questo segno amano le complicazioni in amore; settimana importante, con Venere molto intrigante, molti possono andare avanti e farsi largo nel lavoro;

SAGITTARIO: sta arrivando una ventata di fortuna, di forza e di grande volontà che potrebbe esprimersi anche in amore; chi ha accanto la persona giusta può sposarsi e avere dei figli;

SCORPIONE: cielo interessante, cercare di vivere un po’ meglio, fare anche amicizia ed uscire, non bisogna chiudersi in se stessi;

LEONE: chi ha un’attività in proprio forse ha già avuto una svolta; in amore ora è possibile fare il bello e il cattivo tempo.

Primi segni in classifica: ecco le previsioni dell’oroscopo da lunedì 23 a domenica 29 maggio 2022

Concludiamo con gli astri dei primi quattro segni nella classifica di Paolo Fox, che oggi ha inoltre anticipato qualcosina anche sullo zodiaco di domani.

VERGINE: segno che recupera dopo i piccoli tormenti delle ultime settimane; buona situazione astrologica ora, motivo per il quale possono arrivare idee in più su cosa si deve fare;

TORO: cielo molto importante, ai nati sotto questo segno piace l’amore duraturo; ora si ha modo di recuperare qualcosa che si è perso nel passato; emozioni in vista;

ARIETE: cielo importante, questo segno non ha bisogno di spinte bensì di qualche ‘rallentamento’ se tende ad esagerare troppo; grande oroscopo, comunque, questa settimana;

GEMELLI: questa settimana Marte diventa favorevole e alcune giornate delle prossime saranno veramente molto intriganti.