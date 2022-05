Covid a L’Isola dei Famosi: il focolaio fa saltare le sorprese ai naufraghi?

Isola dei Famosi, arriva il Covid in Honduras: il clamoroso retroscena

In queste ultime ore la popolare influencer Deianira Marzano ha sganciato su instagram una vera e propria bomba sul reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Cos’è successo? In pratica la donna ha rivelato ai suoi tantissimi follower di essere venuta a conoscenza che in queste ultime ore la produzione avrebbe scoperto qualche caso Covid in Honduras: “Parrebbe ci sia in Honduras qualche positivo al Covid…” I suddetti positivi (o almeno uno di loro) dovrebbero essere gli ospiti, che stasera avrebbero dovuto incontrare rispettivamente Alessandro Iannoni ed Estefania Bernal. Motivo per cui gli autori pare abbiano deciso di prendere provvedimenti, cambiando la scaletta della puntata di stasera.

Saltano le sorprese ai naufraghi nella puntata di stasera? L’ultima indiscrezione

Successivamente Deianira Marzano, sempre in questo suo intervento nelle sue storie sul social fotografico, ha anche dichiarato che le sorprese previste per Estefania Bernal ed Alessandro Iannoni, i quali stasera verranno chiamati a fare una scelta (ovviamente anche tutti gli altri concorrenti), sarebbero state posticipate a venerdì prossimo causa Covid:

“Per cui le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì…”

Quindi pare che stasera i due naufraghi non avranno alcun tipo di sorpresa. Tra l’altro si segnala che neppure nelle anticipazioni sono state citate queste sorprese.

Alessandro Iannoni stasera lascia L’Isola dei Famosi? I fan in apprensione

Ovviamente stasera il ragazzo potrebbe essere decisamente motivato a lasciare definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi, visto che comunque non dovrebbe neppure avere l’opportunità di incontrare il suo amico. E i fan sui social hanno già dichiarato di essere assai preoccupati. Tuttavia c’è anche chi ha già ipotizzato che magari stasera l’amico potrebbe comunque parlare al giovane naufrago in collegamento, nella speranza di farlo tornare sui suoi passi. Insomma non c’è davvero un solo giorno di pace per la conduttrice e i suoi opinionisti. Si ricorda che stasera i telespettatori sapranno anche chi tra Estefania Bernal, Roger Balduino, Luca Daffrè e il modello partenopeo Gennaro dovrà lasciare la Palapa e raggiungere Licia, Fabrizia e Blind a Playa Sgamadissima.