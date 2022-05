Ilary Blasi mette alle strette i naufraghi: dovranno prendere una decisione!

L’Isola dei Famosi anticipazioni, i naufraghi messi spalle al muro dalla conduttrice: abbandonano o continuano?

Stasera andrà in onda una nuovissima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, e in base alle anticipazioni ne succederanno davvero di tutti i colori. Difatti la conduttrice metterà i naufraghi di fronte ad una scelta importante: continuare questa avventura complicata, ma senza ombra di dubbio unica nel suo genere, oppure lasciare Cayo Cochinos e tornarsene in Italia senza pagare alcuna penale. Ci saranno clamorosi colpi di scena? Chissà, intanto insistenti rumor hanno già riportato che tra i concorrenti Alessandro Iannoni sia quello più propenso a lasciare il gioco.

Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi affronteranno una divertente sfida: in palio una ricompensa

In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera dell’Isola dei Famosi anche i due popolari e amati naufraghi dovranno affrontare una sfida molto simpatica, ma al tempo stesso importante. Difatti se il fratello di Guendalina e la mamma di Alessandro Iannoni, il quale pare voglia lasciare il programma, riusciranno a vincere guadagneranno un premio molto dolce per tutti i naufraghi (ci sarà in palio una torta?). Intanto una cosa è certa: i due concorrenti strapperanno più di qualche risata agli spettatori a casa e a quelli in studio. Ci sarà anche una bella sorpresa per Alessandro, che dopo tanti mesi avrà modo di riabbracciare il suo migliore amico.

Eliminazione e nuove nomination: le anticipazioni sulla puntata di stasera del reality show

Sul finire della puntata de L’Isola verrà dedicato ampio spazio alle nomination ovviamente coordinate dall’inviato dalla Palapa Alvin. Chi tra i naufraghi nominati stasera perderà il televoto venerdì prossimo sarà costretto ad abbandonare la Palapa. Stasera si scoprirà anche chi tra i concorrenti a Playa Sgamadissima ritornerà in gioco e chi invece dovrà preparare il sacco e tornarsene per sempre in Italia. Ovviamente a stabilirlo saranno i numerosi spettatori a casa tramite televoto. Si scoprirà inoltre chi stasera tra Estefania, Roger, Gennaro e Luca dovrà abbandonare la Palapa. Insomma la puntata di stasera pare avere tutti gli elementi per tenere incollati i telespettatori alla Tv fino alla fine.