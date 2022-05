Da noi a ruota libera, imbarazzo per Roberta Capua: “Ho cambiato idea…”

Francesca Fialdini spiazza Roberta Capua: “Matrimonio? Hai cambiato idea”

Dopo il successo dell’anno scorso la conduttrice campana ed ex Miss Italia è pronta per ritornare a fare compagnia ai telespettatori di Rai1 con Estate in diretta insieme al giornalista Gianluca Semprini. Ospite oggi a Da noi a ruota libera, la conduttrice è stata messa un po’ in imbarazzo dalla padrona di casa che ha ricordato come in passato fosse determinata a non risposarsi più e poi invece ha cambiato idea. Nel dettaglio la Capua dopo un primo matrimonio naufragato con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset, nel 2011 ha convolato a nozze con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli. E su questa scelta ha voluto chiarire:

“Come vedi si cambia idea! Mi sono risposata che avevo già un figlio e per un figlio si fa.”

Da noi a ruota libera, la conduttrice è pronta per Estate in diretta: “Mio papà non vede l’ora”

A partire da lunedì 6 giugno e fino al 9 settembre Roberta Capua torna alla conduzione di Estate in diretta, se da una parte è felice di poter ritrovare il suo pubblico televisivo dall’altra è meno contenta di dover lasciare per tutta il periodo estivo il marito ed il figlio. Tuttavia, c’è una persona al lei cara che non vede l’ora di rivederla in tv.

“È mio padre si, perché faccio compagnia a loro che vivono a Napoli e tutti i giorni mi guardano. Quando è finita l’anno scorso mi ha detto ‘mi mancherai’ quindi papà preparati che sto tornando!”

ha confessato emozionata la conduttrice, parlando del genitore.

Roberta Capua e pronta per la versione estiva del programma di Rai1: gli elogi a Gianluca Semprini

La conduttrice è amata e apprezzata per la sua professionalità e serietà che non è, tuttavia, sinonimo di freddezza. Nella scorsa stagione, inoltre, il successo di Estate in diretta si è basato anche sulla complicità e sintonia tra i due conduttori. Nel salotto di Francesca Fialdini, la Capua sul collega ha ammesso: “Ci siamo completati, lo stimo come giornalista ma mi piace anche come uomo e papà. Ha quattro figli ed ha un rapporto paritario con sua moglie e mi piace!” Insomma la coppia è pronta e carica per sostituire Alberto Matano a La vita in diretta.