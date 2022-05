Da noi a ruota libera, Natasha Stefanenko si difende: “La Russia è anche altro”

Natasha Stefanenko si difende nel programma di Francesca Fialdini: “La Russia non è solo guerra”

La puntata di oggi di Da noi a ruota libera ha visto tra gli ospiti anche la showgirl Nathasha Stefanenko che ha partecipato in coppia con la figlia Sasha all’ultima edizione di Pechino Express. La showgirl, di origine russa anche se vive da più di trent’anni in Italia ha voluto dire la sua sul conflitto tra la Russia e Ucraina e, pur attaccando ovviamente la guerra, ha difeso il suo popolo:

“Io spero con tutto il cuore che il prima possibile arriverà un accordo di pace. Ma voglio dire che la Russia è anche altro. È cultura, poesia, sport, formazione, musica, scienza e sono orgogliosa di questo.”

Da noi a ruota libera, la triste confessione della showgirl: “Il mio cuore sanguina”

Nel programma di Francesca Fialdini, Natasha Stefanenko ha confessato tutti il suo dolore e la sua difficoltà nell’essere russi in un periodo storico complesso come il nostro anche se lei, come gran parte dei suoi concittadini, spera ardentemente nella pace:

“È una sofferenza perché ogni guerra è un crimine disumano inaccettabile, qualsiasi violenza non può risolvere il problema e poi questa guerra è una guerra in famiglia per me. Il mio cuore sanguina, mi sento spezzata e c’è una crepa pesante.”

La showgirl ha poi raccontato la sua infanzia e giovinezza in Russia a meno -40 gradi, il rapporto ottimo con il padre Boris che ancora adesso è un suo punto di riferimento. E poi ha parlato del suo primo amore Oleg, del fatto che da adolescente si sentisse brutta perché fuori dagli standard ‘troppo alta e troppo magra’.

L’ex concorrente di Pechino Express svela il rapporto con il marito: “Mi ha insegnato come fidarsi”

Infine la showgirl, di recente attaccata da due concorrenti di Pechino Express, ha concluso la sua intervista a Da noi a ruota libera rivelando com’è il rapporto con il marito Luca Sabbioni. I due stanno insieme da trent’anni e tra alti e bassi non hanno mai avuto una vera e propria crisi. “A lui sarò sempre grata perché mi ha insegnato a fidarmi, non era geloso del mio lavoro perché mi ha dato molto fiducia.”