Pechino Express, Italia-Brasile contro Madre-Figlia: “Scorrette e manipolatrici”

Nikita Pelizon e Helena Prestes eliminate dal reality attaccano a Natasha Stefanenko e Sasha

La scorsa puntata dell’ adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca ha visto l’eliminazione della coppia Italia-Brasile formata dalle due modelle Nikita e Helena. Le due sono state tra le concorrenti più forti e nel corso delle varie tappe non sono mancati scontri e attriti con le altre coppie come con Gli Scienziati e soprattutto con Madre e Figlia. Ma una volta finita la loro esperienza nel reality i rapporti con queste coppie si sono rasserenati? Assolutamente no. Le due modelle infatti in un’intervista concessa a ComingSoon hanno nuovamente criticato Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbionini.

“Madre e Figlia non mi piacevano per niente, perché erano scorrette, baravano sempre eppure facevano le santarelline, erano manipolatrici e non mi piacevano proprio”

ha rivelato senza mezzi termini la Prestes.

Pechino Express, Italia-Brasile rispondo alle pesanti critiche sui social: “Non sanno cosa abbiamo vissuto”

La permanenza delle due modelle nel reality condotto da Della Gherardesca (rientrato dopo la sostituzione) non è stata accolta con favore da tutti. La coppia è stata molto divisiva, sui social alcuni le hanno apprezzate per la loro grinta e determinazione mentre altri le hanno pesantemente criticate accusandole di essere scorrette e antisportive. Su questi attacchi durante l’intervista le due si sono difese. Helena ha rivelato:

“Ognuno ha il proprio bagaglio del passato che è messo alla prova in determinate situazioni, la critica ci sta ma non tutti sanno quello che abbiamo vissuto, se ne è visto un pochino.”

Nikita invece ha aggiunto che loro non si conoscevano all’inizio e che hanno cercato di gareggiare non mostrandosi docili come agnellini ma tirando fuori il carattere, la grinta e la personalità e forse questo atteggiamento è stato travisato da alcuni.

Helena e Nikita dopo l’eliminazione dal reality di Costantino Della Gherardesca: “Ecco il momento più toccante”

Non solo gara, critiche e attacchi, Pechino Express è forse l’unico reality dove il gioco e la gara è un pretesto per far conoscere culture e Paesi diversi dal nostro. E le due modelle sulla loro esperienza alla fine hanno rivelato: “Un episodio che mi è rimasto particolarmente nel cuore è quando abbiamo dormito in un asilo nido, giocando con i bambini a calcio con un sasso e la bambina che ci ospitò, pur non avendo niente, mi regalò il braccialetto.”