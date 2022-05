David di Donatello, Carlo Conti: “Sono preoccupato per stasera…”

Carlo Conti fa una battuta a La vita in diretta: “Dopo quello che è successo in America…”

Grande attesa per i David di Donatello 2022, che vedremo in onda oggi, martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Rai1. E proprio il padrone di casa è intervenuto nell’ultimo segmento della puntata de La vita in diretta di oggi, partecipando tramite collegamento e facendo una battuta che ha divertito gli altri ospiti. “Altro che l’evento americano…” ha detto Alberto Matano, al quale Carlo ha appunto risposto lanciando una frecciata ai colleghi d’oltreoceano, ossia:

Sono un po’ preoccupato dopo quello che è successo in America con Will Smith. Io, peraltro, sono un po’ abbronzato…

Il riferimento è stato, ovviamente, allo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la serata degli Oscar.

“Qui in Italia non succederà niente di brutto”, l’ironia del conduttore dei David di Donatello

“Proprio per questo sono preoccupato. No, qui da noi non succederà niente, sarà solo una grande festa del cinema” ha poi aggiunto Carlo Conti, tra le risate degli ospiti de La vita in diretta.

Drusilla Foer ha preparato un bel po’ di sorprese, scherzeremo tanto

ha annunciato inoltre il conduttore sulla sua partner di questa sera, ricordando anche che sono entrambi toscani: “Ironizzeremo molto, non abbiamo preparato assolutamente niente” ha sottolineato.

La serata dei David di Donatello torna in onda nella versione tradizionale: “Finalmente”

“Staremo di nuovo finalmente tutti insieme” ha asserito infine Carlo Conti, ricordando che due anni fa, a causa della pandemia, ha condotto l’evento in totale solitudine in un piccolo studio della sede Rai di via Teulada mentre lo scorso anno la manifestazione si è svolta in due studi separati. Prima della fine del collegamento ha ricevuto una domanda da Gigi Marzullo, ospite di Alberto Matano: “La vita è sempre più bella di un film?”. La risposta di Carlo a tale domanda è stata: “La vita è una cosa sempre meravigliosa. La vita è bella!”.

Dopo l’evento di oggi, ricordiamo che Conti sarà di nuovo in video venerdì sera, sempre su Rai1, con la terza puntata di The Band, show che è partito con oltre 3milioni di telespettatori ma che venerdì scorso ha subìto un calo d’ascolti, rimanendo comunque a livelli alti.