Ascolti, brusco calo per The Band: Carlo Conti battuto in share dall’Isola

Crolla The Band: duro colpo per il programma di Rai1

Non è il migliore dei risvegli per Carlo Conti. Il fortunato conduttore della Rai dalla scorsa settimana ha infatti iniziato la nuova avventura al timone di The Band, il programma dedicato a dare spazio alle band musicali. Gli ascolti della seconda puntata però hanno evidenziato un brusco calo per la novità affidata al presentatore toscano, che nella serata di ieri venerdì 29 aprile non è riuscito a replicare i buoni risultati del debutto. Rispetto alla prima puntata, perde oltre 500mila utenti: ieri è stato seguito da quasi 2.5 milioni di spettatori, 2.481.000 per la precisione con share al 13.2% (una settimana fa 16.2%). Difficile parlare di flop, anche perché non è che la Rai si aspettasse certo di raccogliere ascolti in stile Don Matteo o sanremesi, visto comunque l’esperimento e il particolare funzionamento del programma in cui non c’è niente in palio se non la gloria di potersi esibire davanti ad un pubblico vero.

L’Isola dei famosi batte Carlo Conti in share: i risultati della serata

E’ andata leggermente meglio, anche se non benissimo, a L’Isola dei famosi di Ilary Blasi, tornata con una nuova puntata del reality che ha luogo in Honduras. La serata di ieri è stata vinta proprio dal programma di Canale Cinque, in particolar modo per quanto riguarda il dato dello share, visto che gli ascolti sono stati comunque inferiori a Rai Uno. Più nello specifico il format che presto il posto nei palinsesti del GF Vip ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.463.000 spettatori e il 15.5% di share, vista la più lunga programmazione, che come al solito si è prolungata fino a tarda notte.

Gli ascolti della scorsa settimana: come è andato lo scontro tra i competitor

Facciamo adesso un salto indietro di una settimana e torniamo a venerdì 22 aprile. Per la prima volta si sono incrociati sul piccolo schermo i programmi di Carlo Conti e Ilary Blasi, il The Band del toscano e L’Isola dei famosi della presentatrice romana. A vincere la serata in quel caso è stato lo show di Rai1, seguito da oltre 3milioni di telespettatori, mentre il reality non è andato oltre i 2.5 milioni, con un distacco evidente anche per quanto riguarda lo share.