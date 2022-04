Bianca Guaccero di nuovo assente a Detto Fatto? Arriva il chiarimento

Detto Fatto, la conduttrice è di nuovo assente? Arriva il chiarimento sui social

La puntata di oggi venerdì 29 aprile del programma di tutorial ha fatto preoccupare e non poco i tanti telespettatori del programma per l’assenza della conduttrice. Infatti ad aprire la trasmissione e condurla per buona parte sono stati il resto della cricca composta da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Ma cosa è successo a Bianca Guaccero di nuovo assente a Detto Fatto? A chiarire il mistero e spiegare perché non fosse presente in studio ci ha pensato la stessa conduttrice che è intervenuta con una storia sul suo profilo Instagram ufficiale. Il chiarimento ha tranquillizzato i tanti fan che hanno ipotizzato che fosse di nuovo positiva al Covid o le fosse successo altro.

Bianca Guaccero chiarisce perché non c’è nel suo programma: “La puntata è registrata”

L’assenza della conduttrice nella puntata di oggi di Detto Fatto è stata spiegata dalla stessa attraverso i social.

“Ragazzi la puntata di oggi è registrata… sono riuscita ad arrivare nella seconda parte che abbiamo realizzato mercoledì.”

ha rivelato la Guaccero tranquillizzando tutti coloro che dal lunedì al venerdì la seguono con affetto. La conduttrice infatti la scorsa settimana ha contratto nuovamente il Covid e, costretta alla quarantena, ha lasciato il timone del suo programma al sua cricca. È ritornata in onda visibilmente emozionata, mercoledì 27 aprile. Tuttavia la puntata del venerdì è registrata (come da noi già rivelato) tra il martedì e il mercoledì ed ecco spiegato perché la conduttrice è mancata nella prima parte e riapparsa nella seconda.

Detto Fatto, Fiordaliso spiazza Jonathan: “Perché non mi hai proposto delle donne?”

L’ultima parte della trasmissione è stata incentrata sull’intervista di Bianca Guaccero a Fiordaliso. In questa occasione la cantante ha ripercorso la sua carriera ma ha fatto anche una curiosa confessione privata, rivelando di essere felicemente single e di non volere nessun uomo accanto a se. A questo punto, l’opinionista le ha mostrato una serie di ragazzi per cercare di individuare il suo tipo ed ecco che la cantante ha spiazzato tutti: “Perché non mi hai proposto anche donne? Nella vita si può anche cambiare idea.” E subito dopo la conduttrice, ha sfilato come ‘Tipo di donna ideal’ e la cantante ha concluso ironica: “A lei non si può dire di no.”