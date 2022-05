Domenica In, anticipazioni 8 maggio: c’è un attesissimo ritorno da Mara Venier

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 6, 2022 , in Domenica In

Domenica In, anticipazioni puntata dell’8 maggio: il ritorno di Giucas Casella

Secondo le anticipazioni di Domenica In tratte da TvBlog è previsto un clamoroso ritorno nello studio della zia di tutti gli italiani, che ha intenzione di andare in vacanza presto, ma non di abbandonare i suoi amati telespettatori, infatti il suo ritorno è previsto per settembre con la nuova stagione televisiva: domenica 8 maggio tornerà niente meno che Giucas Casella, che manca da anni sulla Rai, e che l’ultima sua apparizione degna di nota è stata nell’ultima edizione del GF Vip. Poi ci sarà anche Francesco Merola con la sua promessa sposa Marianna Mercurio e infine il marito di Caterina Balivo per parlare del suo libro.

Manuel Bortuzzo ospite di Domenica In per presentare il film tv Rinascere

Ennesima puntata di Domenica In (vola negli ascolti), una delle ultime prima della lunga pausa che si prenderà la famosa conduttrice, zia di tutti gli italiani, che andrà in onda appunto l’8 maggio su Rai1. Ma chi ci sarà come ospite? Stando alle anticipazioni fornite da TvBlog sarà presente per una lunga intervista il nuotatore nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo che parlerà del film tv Rinascere in onda su Rai1 diretto da Umberto Marino in cui viene raccontata proprio la sua storia tratta dal libro Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vivere. Nel cast, oltre a Giancarlo Commare che interpreta Manuel, anche Alessio Boni nei panni di Franco Bortuzzo.

Mara Venier, spazio alla musica e al cinema: presenti anche Elisa e Matilda De Angelis

Si prospetta una bella puntata del salotto domenicale di Mara Venier che avrà modo di deliziare i telespettatori con la presenza della soave cantante Elisa, ancora reduce dal successo clamoroso di Sanremo dove si è classificata seconda, che si racconterà in una lunga intervista oltre a esibirsi in alcuni brani del suo repertorio; e poi spazio al cinema con la simpatica attrice Matilda De Angelis. Poi non potrà mancare un bel collegamento da Torino, in vista dell’Eurovision Song Contest 2022, con coloro che rappresenteranno l’Italia ovvero Mahmood e Blanco, che racconteranno la loro emozione prima del debutto sul prestigioso palco.