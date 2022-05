Ascolti, Mara Venier e Francesca Fialdini volano: è vittoria schiacciante

Domenica In, ancora un grande risultato in termini di ascolti: i dati auditel della puntata di ieri

Non ha condizionato minimamente gli ascolti di Domenica In la festività di ieri, 1° maggio: Mara Venier ha infatti incollato al teleschermo, come sempre, un altissimo numero di telespettatori, ottenendo una vittoria netta nei confronti del competitor di Canale5, che ha quasi doppiato. Nel dettaglio, come apprendiamo dai dati auditel pubblicati da Davide Maggio (oggi usciti eccezionalmente in ritardo rispetto al solito), a seguire il primo segmento del contenitore domenicale di Rai1 sono stati in media 2milioni 739mila telespettatori con il 22.1% nella prima parte, della durata di poco più di un’ora; nel secondo segmento, durato quasi un’ora e mezza, gli spettatori sono stati invece 316mila e lo share del 20.7%; infine, ad essere sintonizzati su Rai1 per il breve segmento conclusivo, dal titolo ‘i saluti di Mara’, sono stati 1milione 863mila telespettatori con il 17.2% di share.

Ascolti Da noi… a ruota libera: i dati auditel ottenuti ieri contro le repliche di Verissimo

Bene, nella seconda parte del pomeriggio, anche Francesca Fialdini, che con i suoi ospiti ha intrattenuto una media di 1milione 843mila telespettatori con il 15.9% di share. Sia Domenica In (dove c’è stata una sorta di irruzione in diretta!) che Da noi a ruota libera, dunque, hanno stravinto contro i programmi concorrenti, i cui dati d’ascolto li vediamo nel dettaglio nel terzo paragrafo.

Gli ascolti di ieri, domenica 1 maggio 2022, dei programmi pomeridiani di Canale5

Diretto competitor del programma di Mara Venier anche ieri è stato Scene da un matrimonio, con la conduzione di Anna Tatangelo, in calo rispetto alla puntata precedente: domenica 24 aprile la trasmissione ha totalizzato infatti una media di circa 1milione e mezzo di telespettatori, mentre ieri è scesa a poco più di 1milione 100mila, nel dettaglio 1milione 173mila telespettatori con il 9.8% di share. Contro Francesca Fialdini la rete ammiraglia Mediaset ha schierato Le storie di Verissimo, vale a dire le migliori interviste della stagione che sta per concludersi: a trascorrere la domenica pomeriggio in compagnia di Silvia Toffanin sono stati 1milione 517mila telespettatori, share del 14%, nella prima parte, 1milione 600mila telespettatori, 14.9% di share, nella seconda, e 1milione 685mila telespettatori, con il 13.9%, nel terzo ed ultimo segmento.