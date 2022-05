Domenica In, colpo di scena: Mara Venier cancella l’ospitata di Manuel Bortuzzo

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 8, 2022 , in Domenica In

Cancellata l’intervista di Manuel Bortuzzo: il motivo ha dell’incredibile

Incredibile, ma vero: salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo nel salotto domenicale di Mara Venier. Ad annunciarlo ci ha pensato il sito DavideMaggio.it, che svela anche l’incredibile motivo dietro questa scelta dell’ultimo minuto. Secondo la fonte, infatti, Mara Venier ha cancellato l’intervista perché la considererebbe ormai bruciata per via della presenza dello sportivo nonché ex concorrente del GF Vip nel salotto di Silvia Toffanin ieri pomeriggio su Canale5. Un vero e proprio colpo di scena che avrà lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori di Rai1.

Mara Venier, rivoluzionata la scaletta di Domenica In: chi sostituirà Bortuzzo?

Ebbene sì, a Domenica In non ci sarà l’ospitata di Manuel Bortuzzo che era prevista inizialmente: si doveva parlare della sua vita, della sua rinascita, e anche delle sue ultime esperienze televisive oltre a un attenzione verso il gossip (si è lasciato da poco con Lulù Selassiè) e poi ci sarebbe dovuta essere promozione per il film tv Rinascere in onda su Rai1, stasera, che parla proprio della sua vita. Invece nulla di fatto: la conduttrice non la vede più come un’esclusiva, dato che ieri pomeriggio era a Verissimo, quindi ha preferito cancellarla. Con chi lo sostituirà? Alla scaletta del programma toccherà una rivoluzione dell’ultim’ora, e magari si deciderà di dedicare più tempo a un ospite piuttosto che a un altro.

Domenica In, parterre ricco di ospiti: chi ci sarà da Mara Venier

Tra gli ospiti di Domenica In ci sarà un attesissimo ritorno: il celebre mentalista, che ha accompagno la conduttrice in diverse edizioni del salotto domenicale di Rai1, è pronto a fare il suo ingresso in studio e sicuramente se ne vedranno delle belle. Poi ci sarà anche Elisa, che canterà brani provenienti dal suo sterminato repertorio, oltre alla presenza di Matilda De Angelis. Poi in collegamento da Torino ci saranno Blanco e Mahmood, che parteciperanno all’imminente Eurovision Song Contest 2022. Infine è prevista la presenza del marito di Caterina Balivo per parlare del suo libro, di Francesco Merola con consorte e anche dell’attrice Giovanna Ralli per parlare del cinema italiano e dei David di Donatello 2022.