Domenica In, colpo di scena da Mara Venier: Maurizio Costanzo irrompe in diretta

Mara Venier ospita Teo Teocoli che lancia una frecciata al conduttore: “Dimenticato dalla tv”

L’ultimo ospite della puntata di oggi, 1° maggio, di Domenica In è stato il grande artista e imitatore Teo Teocoli che durante la chiacchierata ha lanciato una frecciata al giornalista e condutture Maurizio Costanzo, accusandolo neanche tanto velatamente di snobbarlo nelle sue trasmissioni. Nel dettaglio l’imitatore ha ammesso amareggiato:

“Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla tv. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti? Io non ci sono mai. Ad esempio nella serie Alfabeto di Costanzo, Maurizio parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi. Io sono stato messo per terzultimo…”

E poi ha tirato in mezzo anche altre questioni passate circa delle incomprensioni nate ai tempi di Buona Domenica.

Maurizio Costanzo irrompe in diretta a Domenica In: “Non ho nulla contro di lui”

I colpi di scena nel salotto da Mara Venier, tuttavia, non sono finiti qui perché dopo l’appello della padrona di casa, il marito di Maria De Filippi ha fatto irruzione in diretta chiarendo la sua versione dei fatti. Prima ha spiegato:

“Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato.”

E poi lo ha anche invitato pubblicamente nel suo Maurizio Costanzo Show in una prossima puntata proprio a conferma della stima che prova per lui.

Domenica In, pace fatta tra l’attore e il giornalista nel salotto di Mara Venier

L’attore di recente ospite a Belve di Francesca Fagnani ha rivelato tutto il suo rammarico per essere in un certo senso dimenticato dalla tv. E per questo l’invito del giornalista nella sua trasmissione gli ha fatto molto piacere. L’imitatore (tra gli ospiti della puntata di oggi 1 maggio del talk), infatti, ha concluso: “Ci vado volentieri. Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da Maurizio, così parliamo anche delle nostre cose.”