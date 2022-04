Ospiti Domenica In, puntata 1 maggio: Mara Venier prepara una grande festa

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 29, 2022 , in Domenica In

Roby Facchinetti festeggia il suo compleanno a Domenica In: con lui tutti gli altri membri dei Pooh

Cosa succederà domenica pomeriggio nel salotto di una delle più amate conduttrici di Rai1? Molto semplice: una grande festa di compleanno che farà la gioia di tutti gli spettatori che sono soliti passare quel fatidico pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, in compagnia della zia di tutti gli italiani. Stando alle anticipazioni fornite da TvBlog ci sarà una grande festa per Roby Facchinetti, il frontman dello storico gruppo musicale dei Pooh. Con lui ci saranno ovviamente i suoi amici fraterni nonché colleghi di una vita: Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. Un momento ricco di musica, di nostalgia e poi il pubblico potrà sbizzarrirsi con le canzoni a grande richiesta.

Mara Venier, tanti ospiti nel suo salotto: da Teo Teocoli al cantante Peppino Di Capri

Quali altri ospiti a Domenica In ci saranno? Sempre stando al sito sopracitato saranno tanti coloro che raggiugneranno il salotto della celebre conduttrice: ci sarà il grande comico Teo Teocoli che si esibirà in uno dei suoi cavalli di battaglia ovvero l’imitazione di Ray Charles dopo, ovviamente, a una lunga intervista con la sua amica Mara, mentre poi ci sarà anche spazio per il cantante partenopeo Peppino Di Capri che proporrà un medley dei suoi brani più celebri (da Speedy Gonzales a St. Tropez twist fino all’immortale Champagne). E poi per lo spazio dedicato al cinema si parlerà della pellicola Una squadra (diretta e prodotta da Domenica Procacci) con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che racconta la storia della nazionale di Tennis che ha vinto la prestigiosa Coppa Davis nel 1976.

Anticipazioni Domenica In, puntata del 1 maggio: chi ci sarà e cosa succederà

Mara Venier, che è inarrestabile negli ascolti, secondo le anticipazioni di Domenica In sta preparando una puntata davvero ricca che possa piacere a tutti quegli spettatori che saranno a casa a godersi il relax domenicale. Ci sarà anche il cantante Aiello, che ha partecipato a Sanremo 2021, e poi ancora la virologa Ilaria Capua con il libro Il coraggio di non aver paura e infine Nello Buongiorno che non solo festeggerà i 60 anni della sua carriera, ma canterà anche Tu non mi lasciare mai.