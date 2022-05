Domenica In, ospiti di Mara Venier del 22 maggio: arriva Luigi Strangis

Luigi Strangis dopo Amici approda nella puntata di Domenica In del 22 maggio

Si sta avvicinando sempre di più la fine di questa stagione televisiva del salotto domenicale di Mara Venier che si riempie settimana dopo settimana di ospiti che si raccontano a cuore aperto e che presentano i loro film, i loro dischi e altre opere che sperano possano sopravvivere alla dura legge del tempo. Questa settimana la conduttrice riuscirà ad avere in studio nientemeno che il vincitore di Amici Luigi Strangis, stando alle anticipazioni fornite dal sito TvBlog. Una consacrazione vera e propria e anche una delle sue primissime interviste dopo aver alzato la coppa domenica scorsa davanti a un pubblico adorante.

Domenica In, ospiti di Mara Venier: Gianluca Vacchi, Mika e Ricchi e Poveri

Puntata ricca quella di Domenica In del 22 maggio: oltre al vincitore di Amici 2022, infatti, dalla zia di tutti gli italiani ci sarà un lungo spazio dedicato al fenomeno social Gianluca Vacchi, che è riuscito a chiamare a sé milioni di followers semplicemente mostrando la sua vita fatta di lusso, lusso e ancora lusso. Addirittura Prime Video ha realizzato un documentario su di lui dal titolo Mucho Mas che sarà disponibile a partire dal 25 maggio. Dopo ci sarà spazio alla musica con Mika (reduce dal successo della conduzione a tre dell’Eurovion Song Contest, vinto dall’Ucraina) e poi in studio ci saranno i Ricchi e Poveri, che canteranno i loro intramontabili successi musicali. Spazio anche allo sport con la campionessa Federica Pellegrini.

Mara Venier infaticabile: prima ospite a Tv Talk e poi a Che tempo che fa

Oltre ai sopracitati ospiti, però, ci sarà spazio per la memoria: sarà in collegamento, infatti, Maria Falcone in occasione dei 30 della strage di Capaci dove il giudice Giovanni Falcone incontrò la morte per mano di Cosa Nostra insieme alla moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della sua scorta. Un momento toccante che sicuramente non farà altro che arricchire l’animo e appunto la memoria di tutto il pubblico di Rai1. Ma Domenica In non sarà il solo impegno di Mara Venier per questo weekend, dove si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto: sabato è stata ospite di Tv Talk su Rai3 e poi sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.