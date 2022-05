Mara Venier si lascia andare: “Ho avuto una vita di gioie… e tanti dolori”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 17, 2022 , in Domenica In

“E’ stato il mio primo film”, la confessione della conduttrice di Domenica In su instagram

Ha condiviso un bellissimo post sui social Mara Venier, pubblicando una foto di quando era ragazza, alla quale ha allegato un lungo stato. “Quanti anni sono passati… era il 1971” ha esordito, taggando e ringraziando la persona che gliel’ha fatta avere. Nell’immagine in questione, disponibile nel secondo paragrafo, la si vede su una bicicletta assieme a Donatello, cantante oggi 75enne, in una scena di un famoso film dell’epoca. “Quello è stato il mio primo film” ha asserito zia Mara, citando poi il titolo della pellicola in questione, ossia ‘Diario di un italiano’. Ha inoltre rivelato che la scena è stata girata a Firenze, definendo “dolce e timido” il suo partner, appunto Donatello.

Mara Venier ammette su instagram: “Non avrei mai immaginato di fare cinema e tv”

Continuando il post allegato alla foto visibile di seguito, la conduttrice di Domenica In sui social non ha nascosto: “Mai avrei pensato di fare cinema e televisione e di avere una vita così intensa…”. Ha quindi continuato ammettendo di aver avuto molte gioie nel corso della sua vita, ma anche tanti dolori, concludendo con una famosa citazione di Alda Merini, ossia: “La mia vita è stata bella perchè l’ho pagata cara”. Ha infine augurato buona giornata a tutti i suoi followers. Ecco la foto di cui parliamo (all’epoca aveva 21 anni):

Ovviamente l’immagine ha fatto il pieno di ‘mi piace’ e commenti sia da parte dei suoi fans nonché telespettatori del suo seguitissimo programma domenicale, che da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, come Alessia Marcuzzi, Eleonora Daniele, Marco Carrara e altri ancora.

Domenica In: ancora quattro appuntamenti e poi la fine dell’edizione 2021/2022

Ricordi sui social a parte, in questi giorni Mara Venier, reduce dall’ennesimo successo in ascolti, sta preparando non solo le ultime tre puntate pomeridiane del suo programma (in onda il 22 e il 29 maggio e poi il 5 giugno) ma anche l’appuntamento speciale del 27 dal titolo ‘Domenica In Show’, che celebrerà proprio il successo di questa stagione ormai giunta quasi al termine, alla quale seguirà un’altra edizione del programma in partenza molto probabilmente l’11 settembre.