Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata: Marco in crisi con Valentina

Anticipazioni puntata 19 maggio: Marco e Valentina escono allo scoperto ma…

Salta l’appuntamento di giovedì prossimo (12 maggio) con la serie tv di Rai1 Don Matteo 13. Al posto della fiction con protagonista Raoul Bova andrà infatti in onda sulla rete Ammiraglia la prima delle tre serate previste dell’Eurovision Song Contest. L’appuntamento con le avventure del sacerdote detective è perciò spostato al 19 maggio. Il pubblico di Rai1 dovrà pazientare due settimane per scoprire come prosegue la storia tra il Pm e la figlia di Anceschi. A quanto pare nella prossima puntata la coppia uscirà allo scoperto, pronta finalmente a vivere la loro storia alla luce del sole, sotto gli occhi di Anna Olivieri e dei loro amici. Ma qualcosa però inizierà ben presto a scricchiolare nella prossima attesissima puntata.



Anticipazioni Don Matteo 13, settima puntata: una coppia va in crisi, l’addio è vicino?

Le anticipazioni della settima puntata della fiction di Rai1 svelano che Valentina sarà molto entusiasta e piena di iniziative. La ragazza programmerà le uscite con Marco Nardi imponendo al compagno molte attività e tutto sembrerà essere troppo frenetico per il pubblico ministero che inizierà a sentire il peso della differenza d’età. Nel prossimo episodio della fiction, l’uomo finirà per confidarsi proprio con Anna Olivieri. La capitana, pur provando ancora dei sentimenti per lui, si mostrerà essere una vera amica. Sfrutterà le informazioni sulla crisi di coppia per riconquistare l’ex? Intanto tornerà a Spoleto il Colonnello Lucio Valente che farà una proposta alla Olivieri. Una proposta che potrebbe cambiarle per sempre la vita.

Spoiler 7^ puntata di giovedì 19 maggio: Cecchini atterrito da un sospetto

Qualcosa turberà il celebre maresciallo della serie tv di Rai1 nella nuova puntata. Il Carabiniere infatti si convincerà di portare sfortuna e questo lo allontanerà dai suoi cari e lo farà sprofondare nella disperazione. La trama della prossima puntata dell’amata fiction dell’ammiraglia Rai sarà perciò piena di incomprensioni, equivoci e momenti anche divertenti che si uniranno al giallo e alla trama rosa tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Come di consueto non mancheranno i casi da risolvere che vedranno Don Massimo, che ha visto tutti contro di lui nello scorso episodio, indagare. Sarà proprio il suo fiuto ad essere determinante per la risoluzione dei delitti che avverranno a Spoleto. L’appuntamento con la nuova puntata di Don Matteo 13 è perciò per giovedì 19 maggio, alle 21,25 su Rai1.